D. Arachamija: Referendum o neutralite by sa mohlo konať najskôr o rok

Kyjev 31. marca (TASR) - Ukrajina by mohla byť schopná usporiadať referendum o svojej prípadnej neutralite najskôr za rok. Uviedol to Davyd Arachamija, šéf ukrajinskej delegácie na mierových rokovaniach s Ruskom, informuje vo štvrtok stanica BBC.



Práve záväzok Kyjeva k neutralite je kľúčovou požiadavkou Ruska na mierových rokovaniach s Ukrajinou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril tento týždeň ochotu zaviazať sa k neutralite v prípade, že Moskva akceptuje ukrajinské požiadavky týkajúce sa bezpečnostných záruk.



Arachamija uviedol, že o takejto veci by mal v končenom dôsledku rozhodnúť prostredníctvom referenda ukrajinský ľud, nie politici. Dodal, že referendum je "rozsiahla procedúra", ktorá sa môže uskutočniť len vtedy, keď v krajine panuje mier.