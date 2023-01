D. Barenboim pre zdravotné problémy končí vo funkcii v Štátnej opere

Berlín 6. januára (TASR) - Svetoznámy dirigent a klavirista klasickej hudby Daniel Barenboim (80), ktorý dlhodobo trpí zdravotnými problémami, v piatok ohlásil, že odstupuje z funkcie generálneho hudobného riaditeľa Štátnej opery v Berlíne. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



"Môj zdravotný stav sa, žiaľ, za posledný rok výrazne zhoršil. Nedokážem už podať taký výkon, aký sa oprávnene očakáva od generálneho hudobného riaditeľa," uviedol Barenboim vo vyhlásení. "Žiadam vás preto o porozumenie, že sa tohto postu vzdávam k 31. januáru 2023," dodal s tým, že berlínskeho senátora pre oblasť kultúry Klausa Lederera k tomuto dátumu žiada o rozviazanie zmluvy.



Lederer vo vyhlásení uviedol, že je presvedčený, že Barenboim učinil správne rozhodnutie, ktoré si zaslúži rešpekt, keďže umelec konal pred dobro samotnej Štátnej opery.



Barenboim, ktorý danú funkciu zastával od roku 1992, uviedol, že jeho pôsobenie v tejto významnej kultúrnej inštitúcii bolo "hudobne i osobne inšpiratívne v každom ohľade". "Za roky sme sa stali hudobnou rodinou a ňou aj zostaneme," povedal.



"Verím, že sme si so Štátnou operou vzájomne prinášali šťastie," dodal s tým, že mimoriadne si cení najmä to, že tamojší orchester Staatskapelle ho doživotne menoval za šéfdirigenta. Zdôraznil, že pokiaľ bude nažive, zostane aj naďalej hlboko spätý s hudbou a je pripravený pokračovať v činnosti dirigenta.



Daniel Barenboim, držiteľ niekoľkých cien Grammy, ktorý sa narodil v Argentíne, sa preslávil ako fenomenálny mladý klavirista. Neskôr sa ako tínedžer presťahoval do Izraela a stal sa popredným dirigentom. Je spoluzakladateľom súboru West-Eastern Divan Orchestra, ktorý propaguje spoluprácu medzi mladými hudobníkmi z Izraela a arabských krajín.



Vlani v októbri oznámil, že po tom, ako mu diagnostikovali "závažné neurologické ochorenie", dočasne zastavuje svoju koncertnú činnosť.