D. Cottonová obhajuje postup pri požiari Grenfell Tower

Londýn 30. októbra (TASR) - Londýnsky hasičský zbor (LFB) vyjadril "sklamanie" zo záverov správy z vyšetrovania ničivého požiaru vežiaka Grenfell Tower, ktorý si v júni 2017 vyžiadal 72 životov. Podľa správy zverejnenej v stredu sa hasičský zbor dopustil "systémových zlyhaní". Informovala o tom agentúra DPA.



Autori zhruba 1000-stranovej vyšetrovacej správy ocenili mimoriadne hrdinstvo a nasadenie jednotlivých zasahujúcich hasičov, avšak kritizovali celkovú reakciu LFB na mohutný požiar zo 14. júna 2017. Nedostatky sa týkali evakuácie, riadenia a komunikácie.



"Oceňujeme uznanie odvahy, odhodlania a statočnosti hasičov v tú noc," vyhlásila šéfka LFB Dany Cottonová. Dodala však, že LFB je sklamaný z kritiky jednotlivých zamestnancov hasičského zboru, ktorí sa snažili zachrániť životy ľudí za absolútne bezprecedentných okolností a nepredstaviteľných podmienok.



Šéf vyšetrovacieho tímu Martin Moore-Bick uviedol, že velitelia zásahu neboli vyškolení na rozpoznanie požiaru v plášti výškovej obytnej budovy a neabsolvovali ani výcvik zameraný na to, ako takýto požiar uhasiť. Podľa jeho slov neexistoval nijaký záložný plán evakuácie a LFB zlyhal, keď nezrušil príkaz zostať na mieste v čase, keď boli schody ešte priechodné. "Ak by tak urobili, mohlo by sa zachrániť viac ľudských životov," dodal.



Druhá fáza vyšetrovania skontroluje samotnú budovu vrátane vonkajšieho obloženia a zodpovednosť miestnej a ústrednej vlády.



Požiar vznikol podľa správy v dôsledku "elektrického skratu vo veľkej chladničke s mrazničkou", ktorá sa nachádzala na štvrtom podlaží 24-poschodového vežiaka. K rýchlemu rozšíreniu plameňov ale prispelo vonkajšie obloženie budovy.