D. Friedman varoval Izrael pred jednostrannými krokmi ohľadom anexie

Jeruzalem 10. februára (TASR) - Americký veľvyslanec v Izraeli David Friedman varoval v nedeľu židovský štát, aby nevyhlasoval svoju suverenitu nad územím Západného brehu rieky Jordán bez súhlasu Washingtonu. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej ide o reakciu na výzvy ultranacionalistov v koalícii izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorí v tomto smere vyzývajú na okamžité činy.



Mierový plán na urovnanie konfliktu na Blízkom východe, ktorý americký prezident Donald Trump predstavil 28. januára, predpokladá, že Izrael si udrží kontrolu nad kľúčovými časťami okupovaného územia - ide pritom o tie, ktoré Palestínčania považujú za územie svojho budúceho štátu.



Netanjahu spočiatku prisľúbil rýchle "uplatňovanie izraelského práva" - de facto anexiu - židovských osád v Predjordánsku a údolia Jordánu, čo jeho nábožensko-pravicová voličská základňa privítala. Tento prísľub zaznel v situácii, keď sa v Izraeli blížia predčasné parlamentné voľby vypísané na 2. marca, v ktorých by Netanjahu rád vyhral a stal sa následne piaty raz predsedom izraelskej vlády.



Friedman však vo svojom tvíte z nedele upozornil, že takýto jednostranný krok Izraela by podkopal izraelsko-palestínsky mierový plán, ktorý predložil Trump.



Veľvyslanec súčasne vysvetlil, že najprv musí spoločný izraelsko-americký výbor ukončiť proces mapovania. Dôrazne pritom varoval, že akékoľvek jednostranné konanie pred ukončením tohto postupu vo výbore by ohrozilo mierový plán a uznanie anexie zo strany USA.



Neskôr pred novinármi Friedman uviedol, že spomínaný spoločný výbor svoju prácu určite nezavŕši do 2. marca, keď sa v Izraeli budú konať predčasné voľby. Vysvetlil, že mu ide o "trochu trpezlivosti, urobiť, čo treba a urobiť to správne". "Myslíme si, že nežiadame o tak veľa," dodal.



Podľa izraelskej ľavicovej mimovládnej ľudskoprávnej organizácie B'Tselem žije v údolí Jordánu a na severnom pobreží Mŕtveho mora asi 65.000 Palestínčanov a 11.000 židovských osadníkov. Predstavitelia palestínskeho vedenia sa domnievajú, že pripojenie častí Západného brehu by podkopalo ich plán pre vznik palestínskeho štátu.



Veľvyslanec USA podľa Reuters zasiahol v situácii, keď izraelský minister obrany Naftali Bennett a ďalší izraelskí ultranacionalisti vyvíjali tlak na okamžité hlasovanie vlády o vyhlásení suverenity Izraela nad Predjordánskom.