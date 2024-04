D. Glavčev sa ujal funkcie ministra zahraničných vecí v Bulharsku

Sofia 22. apríla (TASR) - Bulharský premiér Dimitar Glavčev už po dvoch týždňoch odvolal ministra zahraničných vecí Stefana Dimitrova a v pondelok sa sám ujal funkcie šéfa diplomacie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Glavčev ako dôvod odvolania Dimitrova uviedol, že nedostatočne podporoval Ukrajinu. Ministra poľnohospodárstva Kirila Vateva zároveň nahradil Georgi Tachov, ktorý predtým pôsobil ako vedúci úradu pre poľnohospodárske platby EÚ.



Glavčevova dočasná vláda nastúpila do úradu 9. apríla a jej hlavnou úlohou je zorganizovať predčasné parlamentné voľby po páde predchádzajúcej prozápadnej vlády. Voľby sa budú konať súčasne s voľbami do Európskeho parlamentu (6. až 9. júna). Pôjde tak o šieste parlamentné voľby za uplynulé tri roky.



Dimitrov predtým pôsobil ako veľvyslanec v Čiernej Hore a podľa kritikov zle komunikoval počas noci, keď Irán 13. apríla zaútočil raketami a dronmi na Izrael.



Bulharský prozápadný tábor mu tiež vyčítal, že dostatočne nepodporoval vojenskú pomoc pre Ukrajinu v jej úsilí proti ruskej agresii. Podľa kritikov to nezodpovedalo politike Bulharska ako člena Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.



Bulharsko je jednou z najchudobnejších a najviac korupciou postihnutých krajín EÚ. Od protikorupčných protestov v roku 2020 v krajine panuje nestabilná politická situácia.



Odchádzajúca vláda premiéra Nikolaja Denkova z proeurópskeho zoskupenia PP–DB podala demisiu začiatkom marca v rámci dohody s alianciou GERB-SDS. Oba najsilnejšie politické tábory v Bulharsku sa po vlaňajších parlamentných voľbách dohodli, že sa každých deväť mesiacov bude medzi nimi striedať funkcia predsedu vlády.



V minuloročných voľbách vyhrala aliancia GERB-SDS, ktorá v 240-miestnom parlamente získala 69 kresiel. Blok vedený stranou PP získal 64 kresiel. Podľa bulharskej ústavy nie je pred predčasnými voľbami potrebné rozpustiť parlament.