D. Kubín získal 700.000 eur na podporu inklúzie, športu a kultúry

Dolný Kubín 9. júna (TASR) - Mesto Dolný Kubín získalo finančnú podporu vo výške 700.000 eur. Prostriedky sú určené na odstraňovanie bariér a rozvoj športovej infraštruktúry, vzdelávania a kultúry. Ako informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína, ide o dôležitý krok v rámci príprav na vznik Olympijského inkluzívneho športového centra, ktoré má vzniknúť práve v Dolnom Kubíne – ako unikátne centrum svojho druhu na Slovensku.



Nadácia Kia Slovakia spoločne s mestom Dolný Kubín podpísala v uplynulom týždni memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je výstavba športovísk a zlepšenie podmienok pre šport s dôrazom na podporu inklúzie. „Táto podpora nie je len investíciou do konkrétnych projektov, ale aj výrazom dôvery v náš spoločný cieľ a našu víziu - vytvárať mesto bez bariér,“ uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.



Podľa koordinátora aktivít Olympijského inkluzívneho športového centra a generálneho manažéra slovenskej parahokejovej reprezentácie Miroslava Drába má Dolný Kubín všetky predpoklady stať sa miestom, kde sa šport a rovnosť prirodzene spájajú. „Majstrovstvá sveta žien v parahokeji a vznik inkluzívneho centra potvrdzujú, že mesto má nielen víziu, ale aj odvahu konať. Nadácia Kia týmto projektom podporila našu už 14-ročnú prácu so športovcami so zdravotným znevýhodnením i množstvo podujatí, ktoré sme tu v Dolnom Kubíne organizovali,“ dodal Dráb.



Finančné prostriedky budú použité na šesť projektov. Jedným z nich sú opravy a rekonštrukcie priestorov zimného štadióna s cieľom zlepšiť zázemie pre športovcov pred blížiacimi sa Majstrovstvami sveta žien v parahokeji, ktoré sa budú konať v Dolnom Kubíne. Na tento účel bude vyčlenených 90.000 eur.



„Ďalším projektom je rekonštrukcia ihriska pri športovej Základnej škole Martina Kukučína. Vznikne kvalitný priestor pre každodenné športovanie žiakov aj širokej verejnosti. Investícia predstavuje 100.000 eur. V športovom areáli dôjde aj k dovybaveniu a rekonštrukcii skateparku. Mesto na tento účel vyčlenilo 97.000 eur,“ spresnil Buzna.



Dodal, že zároveň sa zrekonštruuje aj ihrisko s umelou trávou. Na realizáciu je vyčlenených 290.000 eur. Modernizáciou prejde aj osvetlenie, kde bude zavedená úsporná LED technológia. Investícia dosiahne výšku 35.000 eur.



Posledným z pripravovaných projektov je rekonštrukcia a bezbariérové úpravy verejného priestoru pri synagóge v centre mesta. Na tento projekt bude použitá suma takmer 100.000 eur. Mesto Dolný Kubín má povinnosť všetky získané finančné prostriedky využiť a vyúčtovať do konca roka 2025.