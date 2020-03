D. Landa motivuje fanúšikov: Sme Česi, nikdy sa nevzdáme

Bratislava 20. marca (TASR) - K umelcom a známym osobnostiam, ktoré sa na sociálnych sieťach vyjadrujú k náročnej situácii, radia, ako zvládnuť pandémiu nového koronavírusu, či motivujú k noseniu ochranných rúšok, sa zaradil aj český spevák, skladateľ, príležitostný herec a automobilový pretekár Daniel Landa.



"Pochopil som za seba toto: rúško je dobré nosiť hlavne preto, aby ten, kto to už má, nakazil čo najmenej ostatných, 'srocovať' sa čo najmenej, spomaliť to, aby nezdochol zdravotný systém na kolaps a paniku," uviedol na Facebooku Landa. Uvedomuje si tiež, že ekonomika pôjde ku dnu. "Nikto ale teraz nevie, ako to bude hlboko. Bude potrebné si zachovať chladnú hlavu, nejaký poriadok, lásku k blížnemu a v budúcnosti možno i vôľu a silu zostať ľudskou bytosťou, nestrašiť sa katastrofickými scenármi, ani nič nepodceňovať, podržať si určitý nadhľad a zmysel pre humor (a to i do horších časov)," radí umelec.







Landa si myslí, že všetko má širšie súvislosti (a dosahy) a je potrebné v týchto chvíľach držať spolu. Priznáva, že vie, že nič nevie, a naši predkovia na tom väčšinou boli oveľa horšie. Ďalej sa snažil svojich fanúšikov motivovať a povzbudiť, aby nestrácali vieru. Pripomenul im posledné slová statočných parašutistov, ktoré zazneli z krypty pravoslávneho chrámu sv. Cyrila a Metoda, kde sa 18. júna 1942 bránilo sedem československých parašutistov proti 800 nacistickým vojakom. "Sme Česi, nikdy sa nevzdáme!," odkázal spevák s tým, že viac toho teraz urobiť nemôže.



Danove slová fanúšikovia prijali s nadšením. Do diskusie prispel aj záchranár Jan, ktorý chcel prostredníctvom Landovej oficiálnej fanúšikovskej stránky poďakovať: "Som záchranár, veľa ľudí nám nosí doma vyrobené rúška, za to im patrí veľká vďaka. Hoci sa nájde ešte celý rad tupcov, nie je ich ale veľa, tak sa národ evidentne zomkol a pracuje ako jedno telo, jedna duša. Všetkým veľmi ďakujem."



Daniel Landa poslal fanúšikom pre malé spestrenie nálady aj pieseň Šmouha a podobne ako jeho kolegovia prisľúbil živý vstup, v ktorom sa čoskoro môžu tešiť "na pár pesničiek a pár slov".