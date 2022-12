D. Malpass: Náklady na obnovu Ukrajiny rastú

New York 2. decembra (TASR) - Náklady na obnovu Ukrajiny budú podstatne vyššie, než sa pôvodne čakalo, darcovia sú však stále ochotní znášať aj ďalšiu záťaž. Uviedol to prezident Svetovej banky (SB) David Malpass. Informovala o tom agentúra Reuters.



Malpass vo štvrtok (1. 12.) na konferencii NEXT organizovanej agentúrou Reuters povedal, že "predpokladané náklady na obnovu Ukrajiny by mali ísť oproti nedávno odhadovanej sume nahor, a to o dosť". Ešte začiatkom septembra sa počítalo s nákladmi v hodnote vyše 350 miliárd USD (334,80 miliardy eur). To sa však mení v dôsledku útokov Ruska na ukrajinskú infraštruktúru, najmä energetickú.



Šéf SB však zároveň dodal, že nezaznamenal, že by darcovia začínali byť "unavení", napriek vysokým nákladom v dôsledku vojny. Na druhej strane, je tu "obrovská frustrácia" z Ruska. "Je to vyčerpávajúca vojna a obrovské sklamanie," povedal Malpass poukazujúc na Moskvu, pričom dodal, že predstavitelia Ruskej federácie sa na medzinárodných podujatiach dostali do pozície vydedencov.



(1 EUR = 1,0454 USD)