D. Phillips vstúpil do boja o nomináciu demokratov vo voľbách

Concord 27. októbra (TASR) - Člen americkej Snemovne reprezentantov Dean Phillips v piatok oficiálne oznámil svoju kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách v USA. Stal sa tak prvým vyzývateľom úradujúceho prezidenta Joea Bidena v súboji o nomináciu Demokratickej strany. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Oznamujem dnes svoju kandidatúru na prezidenta Spojených štátov," povedal Phillips na podujatí v štáte New Hampshire.



Tento 54-ročný kongresman za štát Minnesota je jedným z najbohatších členov Kongresu. Vyjadruje obdiv voči Bidenovi, zároveň však tvrdí, že Demokratická strana potrebuje mladšie hlasy, aby sa vo voľbách v novembri 2024 vyhla možnej nočnej more – opätovnému zvoleniu exprezidenta Donalda Trumpa.



To, že by Phillips mohol poraziť Bidena, je vysoko nepravdepodobné, píše AP. Jeho kandidatúra je podľa agentúry symbolická výzva pre časť demokratov, ktorí tvrdia, že nie je dôvod spochybňovať zvoliteľnosť súčasného prezidenta. Mnohí Američania však vyjadrujú pochybnosti, či by 80-ročný Biden mal pôsobiť vo funkcii aj v ďalšom období.



Svoju kandidatúru začal Phillips zvažovať, keď sa ukázalo, že žiadni iní demokrati neuvažujú o kandidatúre proti Bidenovi.



Začiatkom októbra v rozhovore pre stanicu Minnesota Public Radio uviedol, že "je prospešné mať alternatívy". "Myslím si, že aj voliči to požadujú," doplnil.