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D. Siada, ktorý hľadal dievčatá pre Jeffreyho Epsteina, našli mŕtveho
Siad mal 69 rokov a bol naturalizovaným občanom Francúzska a Švédska.
Autor TASR
Paríž 22. júla (TASR) - Francúzskeho modelingového agenta alžírskeho pôvodu Daniela Siada našli v pondelok mŕtveho v jeho dome na predmestí Paríža. Siad bol známy svojimi väzbami na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina a bol podozrivý, že mu napomáhal pri obchodovaní so ženami a ich zneužívaní. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry AFP.
Siad mal 69 rokov a bol naturalizovaným občanom Francúzska a Švédska. Podľa prvotných informácií denníka La Parisien zomrel na zastavenie srdca. Príčinu smrti určí súdna pitva.
Na Siada podalo vo Francúzsku trestné oznámenie päť žien, pričom podozrivý bol aj zo znásilnenia. Vypočuť ho vyšetrovatelia nestihli, obvinenia však poprel a vyhlásil, že chce byť vypočutý a predniesť svoju verziu udalostí.
Jeho meno sa v tzv. Epsteinových spisoch vyskytlo viac ako tisíckrát. V jednom z emailov adresovanom Epsteinovi prirovnával nábor žien k rybačke. „V tomto zhone sa niekedy cítim ako rybár – raz mám rýchly úlovok, inokedy žiadnu rybu,“ napísal Siad Epsteinovi v roku 2014. Siad trval na tom, že Epstein „zneužil jeho dôveru“.
Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. V roku 2019 sa obesil v cele v newyorskej väznici. Mnoho ľudí je presvedčených, že bol v skutočnosti zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.
Francúzske úrady v roku 2020 zatkli aj Francúza Jeana-Lucu Brunela na základe obvinení, že zháňal ženy pre amerického miliardára. V roku 2022 ho našli mŕtveho vo väzení.
Siad mal 69 rokov a bol naturalizovaným občanom Francúzska a Švédska. Podľa prvotných informácií denníka La Parisien zomrel na zastavenie srdca. Príčinu smrti určí súdna pitva.
Na Siada podalo vo Francúzsku trestné oznámenie päť žien, pričom podozrivý bol aj zo znásilnenia. Vypočuť ho vyšetrovatelia nestihli, obvinenia však poprel a vyhlásil, že chce byť vypočutý a predniesť svoju verziu udalostí.
Jeho meno sa v tzv. Epsteinových spisoch vyskytlo viac ako tisíckrát. V jednom z emailov adresovanom Epsteinovi prirovnával nábor žien k rybačke. „V tomto zhone sa niekedy cítim ako rybár – raz mám rýchly úlovok, inokedy žiadnu rybu,“ napísal Siad Epsteinovi v roku 2014. Siad trval na tom, že Epstein „zneužil jeho dôveru“.
Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. V roku 2019 sa obesil v cele v newyorskej väznici. Mnoho ľudí je presvedčených, že bol v skutočnosti zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.
Francúzske úrady v roku 2020 zatkli aj Francúza Jeana-Lucu Brunela na základe obvinení, že zháňal ženy pre amerického miliardára. V roku 2022 ho našli mŕtveho vo väzení.