D. Trump: Baghdádího nástupca je v hľadáčiku USA

New York 12. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že nový vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) je v hľadáčiku USA. Trump sa tak vyjadril pri príležitosti Dňa vojnových veteránov a ocenil aj úspešný zásah proti bývalému vodcovi džihádistov abú Bakrovi Baghdádímu.



Americkí prezidenti si tradične pripomínajú tento deň, venovaný pamiatke vojnových veteránov, položením venca na obrovskom vojenskom cintoríne v Arlingtone neďaleko metropoly Washington. Trump však odcestoval do New Yorku, kde predniesol príhovor pred každoročným slávnostným pochodom veteránov v meste, napísala agentúra AFP.



Trumpa sa stal terčom kritiky po tom, ako minulý mesiac oznámil úplné stiahnutie amerických vojakov zo Sýrie - jeho odporcovia a dokonca aj niektorí spojenci tvrdili, že to umožní Islamskému štátu obnoviť svoju silu a nechá kurdských bojovníkov napospas tureckej invázii. Kurdskí bojovníci boli hlavným spojencom USA v boji proti IS.



Americký prezident však využil prejav v New Yorku na vyhlásenie, že vedenie Islamského štátu je po Baghdádího smrti čoraz vystrašenejšie. Baghdádí sa odpálil pri razii amerického komanda 26. októbra na severozápade Sýrie v provincii Idlib.



"Pred niekoľkými týždňami americké špeciálne sily podnikli zásah v komplexe IS a priviedli svetového teroristického vodcu číslo jeden pred spravodlivosť. Vďaka americkým vojakom je Baghdádí mŕtvy, jeho nástupca a muž číslo dva je mŕtvy. Teraz sa pozeráme na číslo tri," povedal Trump v príhovore.



"Jeho ríša hrôzy zanikla a naháňame veľký strach svojim nepriateľom. Tí, čo ohrozujú našich ľudí, nemajú šancu proti sile americkej armády," dodal šéf Bieleho domu.



Po smrti Baghdádího a hlavného hovorcu IS abú Hasana Muhádžira (pri operácii nasledujúci deň) vymenovala organizácia za svojho nového vodcu málo známeho abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího.