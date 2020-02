D. Trump hladko vyhral republikánske primárky v štáte New Hampshire

Manchester 12. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump hladko zvíťazil v utorok v republikánskych primárkach v štáte New Hampshire, keďže mal iba slabých straníckych súperov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Trump sa vyhlásil za víťaza súboja o republikánsku nomináciu do novembrových prezidentských volieb, len čo sa v utorok večer v štáte zatvorili volebné miestnosti.



Pred štyrmi rokmi dosiahol Trump svoje prvé víťazstvo v primárkach práve v New Hampshire a pomohlo ho to katapultovať do Bieleho domu.



Prezident Trump sa uchádza o druhé funkčné obdobie v Bielom dome. Prvé primárky už ľahko vyhral pred týždňov v štáte Iowa.



Trump má silnú podporu Republikánskej strany a iba slabých straníckych rivalov. Na augustovom nominačnom zjazde republikánov sa očakáva jeho schválenie za oficiálneho prezidentského kandidáta tejto strany a v novembri bude v prezidentských voľbách súperiť o úrad s oficiálnym demokratickým kandidátom.