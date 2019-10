D. Trump: Turecko informovalo USA, že prímerie v Sýrii zmení na trvalé

Washington 24. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu v Bielom dome oznámil, že Turecko informovalo Spojené štáty, že päťdňové prímerie v Sýrii zmení na "trvalé". Trump dodal, že v reakcii na to nariadil zrušenie ekonomických sankcií voči Turecku.



Trump označil snahy USA o ukončenie tureckej ofenzívy v Sýrii za veľký úspech. Vyhlásil: "Toto je výsledok, o ktorý sme sa zaslúžili my." Podmienkou prímeria bolo, aby sa kurdské sily, nedávny spojenec USA v boji proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), stiahli z približne 32-kilometrovej zóny popri sýrskej hranici s Tureckom.



Trump v Bielom dome povedal: "Zachránili sme životy mnohých, mnohých Kurdov."



Americký prezident dodal, že zo Sýrie odídu všetci americkí vojaci - okrem menšej skupiny, ktorá bude v krajine strážiť ropné polia. Ruské jednotky medzitým už začali spoločne s kurdskými silami hliadkovať popri turecko-sýrskej hranici.



Prezident Trump ešte upozornil, že ak Turecko poruší prímerie, sankcie voči nemu budú znovu zavedené.



Turecko spustilo 9. októbra ofenzívu na severovýchode Sýrie proti kurdským bojovníkom, ktorých označilo za teroristov, a vojenskú operáciu ukončilo, keď títo kurdskí bojovníci dodržali podmienku prímeria a stiahli sa zo spomínanej bezpečnostnej zóny popri hranici.