D. Trump: USA vedú s Talibanom veľmi dobré rozhovory

Washington 19. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu privítal pokrok dosiahnutý v rámci rokovaní o afganskej mierovej dohode a uviedol, že rozhovory s militantným hnutím Taliban aj afganskou vládou sú úspešné, uviedla agentúra AFP.



"Vedieme veľmi dobré rozhovory s Talibanom. Vedieme veľmi dobré rozhovory s afganskou vládou," povedal Trump novinárom v New Jersey.



Očakávania v súvislosti s takouto dohodou rastú. Spojené štáty by v rámci nej začali sťahovať z Afganistanu tisíce svojich vojakov po takmer dvoch desaťročiach vojny. Taliban by výmenou poskytol rôzne bezpečnostné záruky vrátane toho, že neposkytne v stredoázijskej krajine znova útočisko džihádistom.



Washington sa usiluje ukončiť svoje vojenské pôsobenie v Afganistane, kde už vynaložil viac než bilión dolárov. Trump od nástupu do úradu prezidenta opakovane povedal, že chce stiahnuť amerických vojakov z tejto krajiny.



Samotná dohoda USA a Talibanu by neukončila afganskú vojnu, keďže vzbúrenci by sa ešte museli dohodnúť so Spojenými štátmi podporovanou vládou v Kábule, s ktorou dlhodobo odmietajú rokovať.