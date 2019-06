D. Tusk: Priblížili sme sa k zhode na top pozíciách v EÚ

Predseda ER zdôraznil, že o spomínanej otázke bude diskutovať s lídrami EÚ vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej aj počas summitu G20.

Osaka 28. júna (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk v piatok vyhlásil, že členské štáty EÚ sa priblížili k dosiahnutiu konsenzu o obsadení vrcholových pozícií v EÚ, avšak dohodu pred mimoriadnym summitom naplánovaným na 30. júna netreba očakávať. Tusk to povedal počas summitu skupiny G20 v japonskom meste Osaka, uviedla agentúra AFP.



Predseda ER zdôraznil, že o spomínanej otázke bude diskutovať s lídrami EÚ vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej aj počas summitu G20. Dodal, že s ďalšími "12 až 13 lídrami" komunikuje telefonicky.



"Cítim, že sme sa dostali bližšie k riešeniu, avšak ešte sme ďaleko od toho, aby sme dnes mohli povedať niečo konkrétne," uviedol Tusk.



Upozornil ďalej na to, že v Osake netreba očakávať "biely dym", čím sa odkázal na proces voľby pápeža.



"Ak už pre nič iné, tak preto, že fajčenie je tu všade zakázané," zažartoval na záver.



Lídri členských krajín EÚ sa v nedeľu stretnú na mimoriadnej schôdzke, kde by sa mali dohodnúť na tom, kto obsadí vrcholové pozície v Únii vrátane postov predsedu Európskej komisie a stáleho predsedu Európskej rady.



Tento summit bol zvolaný po tom, ako predstavitelia členských štátov nedokázali nájsť na tejto otázke zhodu na riadnom stretnutí, ktoré sa konalo minulý týždeň v Bruseli.