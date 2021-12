D. Tutua pochovajú 1. januára. Na jeho počesť rozsvietia Stolovú horu

Johannesburg/Kapské Mesto 27. decembra (TASR) - Pohreb juhoafrického emeritného arcibiskupa a niekdajšieho bojovníka proti apartheidu Desmonda Tutua sa uskutoční 1. januára. Až do dňa pohrebu budú v Kapskom Meste každý večer rozsvecovať na purpurovo svetoznámu Stolovú horu.



Laureát Nobelovej ceny za mier Desmond Tutu zomrel v nedeľu ráno vo veku 90 rokov. Jeho pamiatke vzdali hold politici a osobnosti z celého sveta.



Tutuova nadácia v nedeľu večer oznámila, že posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 1. januára 2022 v Katedrále sv. Juraja v Kapskom Meste.



Pohrebu bude predchádzať sedemdňové obdobie smútku, ktoré sa začalo už v nedeľu, po oznámení správy o úmrtí emeritného anglikánskeho arcibiskupa. Rakva s telom zosnulého bude počas budúceho týždňa dva dni vystavená k verejnej úcte.



Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa v televíznom prejave k národu oznámil, že štátne vlajky po celej krajine budú na znak smútku až do konca roka spustené na pol žrde, informovala agentúra AFP.



Stolovú horu pri Kapskom Meste budú každý večer od nedele až do dňa pohrebu rozsvecovať na purpurovo, teda vo farbe rúcha, ktoré Tutu nosieval ako arcibiskup. Rovnakou farbou nasvietia v Kapskom Meste aj budovu radnice. Miestny magistrát chce týmto spôsobom upriamiť pozornosť celého sveta na odkaz Desmonda Tutua.



Smútiaci obyvatelia JAR, ktorí považovali Tutua za symbol národného zmierenia, sa v okolí katedrály a jeho domu v Kapskom Meste začali zhromažďovať už v nedeľu.



Desmond Tutu dostal v roku 1984 Nobelovu cenu za mier za svoj boj voči režimu apartheidu v JAR. V roku 1997 mu diagnostikovali rakovinu prostaty, na ktorú sa opakovane liečil. Z verejného života sa stiahol v roku 2010 a v posledných rokoch sa na verejnosti objavoval čoraz zriedkavejšie.



Podľa vyjadrenia príbuzných bol jeho zdravotný stav nepriaznivý už niekoľko mesiacov. Zomrel v nedeľu ráno v opatrovateľskom centre Oasis Frail Care Centre v Kapskom Meste, uviedla Tutuova nadácia.