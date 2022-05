Daily Express:Britská kráľovská rodina poskytuje ubytovanie Ukrajincom

Londýn 21. mája (TASR) - Britská kráľovská rodina údajne poskytuje ubytovanie rodinám z Ukrajiny, ktoré pre rusko-ukrajinský konflikt museli opustiť svoju rodnú krajinu. V sobotu o tom informovali agentúry DPA a PA Media odvolávajúc sa na britský bulvárny denník Daily Express.



Členovia kráľovskej rodiny sa zaviazali, že "prispejú svojím dielom" a poskytnú ubytovanie utečencom. Neželajú si však, aby sa o tom verejne hovorilo, píše Daily Express.



"Pomáhame niekoľkými spôsobmi, ale nebudeme to ďalej komentovať," uviedol hovorca Buckinghamského paláca.



Nie je známe, ktorí členovia britskej kráľovskej rodiny ubytovanie poskytujú, ani to, kde sú títo Ukrajinci ubytovaní.



Do Spojeného kráľovstva dorazilo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu na základe vízového programu zhruba 53.800 ukrajinských utečencov, spresňuje DPA.



Počas druhej svetovej vojny slúžil Buckinghamský palác ako dočasné sídlo pre členov kráľovských rodín z iných štátov. Sídlila v ňom napríklad holandská kráľovná Vilhelmína či nórsky kráľ Haakon VII. a jeho syn princ Olaf.