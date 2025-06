Daily Mail:Starý otec dezignovanej riaditeľky MI6 bol nacistický špión

Londýn 27. júna (TASR) - Starý otec budúcej šéfky britskej zahraničnej spravodajskej služby MI6 bol počas druhej svetovej vojny informátorom nacistických tajných služieb. Vyplýva to z nemeckých archívnych dokumentov. V piatok o tom informoval denník Daily Mail, píše TASR.



Britská vláda tento týždeň nominovala no post riaditeľky MI6 kariérnu príslušníčku britských spravodajských službieb Blaise Metreweliovú, ktorá sa stane prvou ženou na čele tejto inštitúcie v jej 116-ročnej histórii.



Denník Daily Mail v piatok priniesol informáciu, že starý otec dezignovanej riaditeľky MI6, Ukrajinec Kosťantyn Dobrowolski, počas druhej svetovej vojny zbehol z Červenej armády a pôsobil ako informátor nacistických tajných služieb v okolí ukrajinského Černihiva. V nemeckých archívoch je uvádzaný pod prezývkou „Mäsiar“ alebo „Agent č. 30“.



Dobrowolski sa narodil nemecko-poľskému otcovi a ukrajinskej matke v roku 1906 a podľa portálu The Independent znenávidel Sovietsky zväz po tom, čo jeho rodine boľševici v roku 1917 zhabali majetok. K nacistom sa pridal v roku 1941.



Z archívnych dokumentov tiež vyplýva, že sovietske úrady naňho vypísali odmenu 50.000 rubľov a označovali ho za „najväčšieho nepriateľa ukrajinského ľudu“. Dobrowolski svojim nadriadeným posielal listy, v ktorých napísal, že sa osobne podieľal na vyvražďovaní Židov.



Daily Mail pripomína, že Metreweliová sa so svojím starým otcom nikdy nestretla. Jej rodina pred dobytím Černihiva Červenou armádou z oblasti odišla a Dobrowolski sa zdržiaval na nacistami okupovaných územiach Ukrajiny.