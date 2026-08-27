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Dalajláma oznámil, že sa modlí za obete povodní v Tibete a Nepále
Lokálne prívalové povodne a zosuvy pôdy si v stredu vyžiadali najmenej 165 obetí a na nepálsko-tibetskej hranici je stále nezvestných viac ako 1300 ľudí.
Autor TASR
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Naí Dillí 27. augusta (TASR) - Exilový tibetský duchovný vodca dalajláma vo štvrtok uviedol, že sa modlí za všetkých, ktorí zahynuli pri ničivých povodniach v Nepále a v Tibete. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Lokálne prívalové povodne a zosuvy pôdy si v stredu vyžiadali najmenej 165 obetí a na nepálsko-tibetskej hranici je stále nezvestných viac ako 1300 ľudí.
„Modlím sa za všetkých, ktorí prišli o život a vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým a všetkým, ktorých zasiahla táto tragédia,“ uviedol vo vyhlásení.
Tändzin Gjamccho (91), ktorý je 14. reinkarnáciou dalajlámu, je celosvetovo uznávaný pre svoju neúnavnú snahu presadiť väčšiu autonómiu svojej tibetskej vlasti, ktorú Peking považuje za neoddeliteľnú súčasť Číny.
„Keďže tento región zažil katastrofy aj v minulosti, ide tu určite o prejavy hlbšej príčiny, či už ide o zmenu klímy alebo iné faktory,“ povedal. „Dúfam, že sa všade, kde to bude možné, prijmú primerané opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa podobné katastrofy neopakovali,“ dodal.
Dalajláma žije v exile v Indii, odkedy čínske vojská v roku 1959 potlačili povstanie v tibetskom hlavnom meste Lhasa. Peking považuje dalajlámu za rebela a separatistu, poznamenala agentúra AFP.
Lokálne prívalové povodne a zosuvy pôdy si v stredu vyžiadali najmenej 165 obetí a na nepálsko-tibetskej hranici je stále nezvestných viac ako 1300 ľudí.
„Modlím sa za všetkých, ktorí prišli o život a vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým a všetkým, ktorých zasiahla táto tragédia,“ uviedol vo vyhlásení.
Tändzin Gjamccho (91), ktorý je 14. reinkarnáciou dalajlámu, je celosvetovo uznávaný pre svoju neúnavnú snahu presadiť väčšiu autonómiu svojej tibetskej vlasti, ktorú Peking považuje za neoddeliteľnú súčasť Číny.
„Keďže tento región zažil katastrofy aj v minulosti, ide tu určite o prejavy hlbšej príčiny, či už ide o zmenu klímy alebo iné faktory,“ povedal. „Dúfam, že sa všade, kde to bude možné, prijmú primerané opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa podobné katastrofy neopakovali,“ dodal.
Dalajláma žije v exile v Indii, odkedy čínske vojská v roku 1959 potlačili povstanie v tibetskom hlavnom meste Lhasa. Peking považuje dalajlámu za rebela a separatistu, poznamenala agentúra AFP.