Dalajláma ubezpečil, že bude mať nástupcu

Dharamsála 2. júla (TASR) — Exilový tibetský duchovný vodca dalajláma v stredu potvrdil, že po svojej smrti bude mať nástupcu, a uistil vyznávačov tibetského budhizmu na celom svete, že 600-ročná inštitúcia dalajlámu bude pokračovať. Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.



Podľa AFP ide o prelomové rozhodnutie pre Tibeťanov, z ktorých mnohí sa obávali budúcnosti bez vodcu, ako aj pre podporovateľov tibetského budhizmu, ktorí dalajlámu vnímajú ako symbol nenásilia, súcitu a trvalého boja za tibetskú kultúrnu identitu pod čínskou nadvládou.



Tändzin Gjamccho, ktorý je 14. reinkarnáciou dalajlámu, sa pred časom vyjadril, že inštitúcia dalajlámu bude pokračovať, iba ak o to bude všeobecný záujem.



V stredu v príhovore na modlitebnom zhromaždení pred svojimi nedeľňajšími 90. narodeninami dalajláma uviedol, že za posledných 14 rokov dostal viacero výziev od tibetskej diaspóry v exile, budhistov z celého himalájskeho regiónu, Mongolska a častí Ruska a Číny, ktorí „dôrazne žiadajú, aby inštitúcia dalajlámu pokračovala“. Dodal, že ďalší dalajláma bude vybraný a uznaný podľa obvyklých budhistických zvyklostí.



Mnohí Tibeťania v exile sa obávajú, že nástupcu súčasného dalajlámu vymenuje Čína, aby posilnila svoju kontrolu nad územím, kam v roku 1950 vyslala svojich vojakov.



Dalajláma však v stredu uviedol, že zodpovednosť za výber 15. dalajlámu „bude výlučne“ niesť úrad dalajlámu (Gaden Phodrang).



„Týmto opakujem, že výhradnú právomoc uznať budúcu reinkarnáciu má Gaden Phodrang; nikto iný nemá právomoc zasahovať do tejto záležitosti,“ povedal dalajláma.



Dalajláma a tisíce ďalších Tibeťanov žijú v exile v Indii, odkedy čínske vojská v roku 1959 potlačili povstanie v tibetskom hlavnom meste Lhasa. Obavy o budúcnosť tibetského vedenia a chúlostivú otázku jeho nástupníctva vyvolal dalajlámov pokročilý vek.



Tibetská aktivistka Chemi Lhamo, žijúca v exile, vyjadrila presvedčenie, že pokračovanie úlohy dalajlámu bude na osoh Tibeťanom i v prospech ľudstva. Dodala, že jeho oznámenie vyslalo Pekingu odkaz, aby sa „jednoznačne vzdal“ akejkoľvek úlohy pri identifikácii budúceho dalajlámu.



Tändzin Gjamccho, narodený 6. júla 1935, sa stal 14. duchovným a politickým vodcom Tibeťanov vo veku dvoch rokov, pričom bol identifikovaný ako reinkarnácia svojho predchodcu, ako to vyžaduje budhistická tradícia. Od úteku z Tibetu a začiatku represií Číny v roku 1959 dalajláma sa väčšinu svojho života zdržiaval v kláštore McLeod Ganj na úpätí Himalájí.



Dalajláma v roku 2011 odovzdal politickú moc exilovej vláde, ktorú demokraticky zvolilo 130.000 Tibeťanov na celom svete. Práve vtedy zároveň varoval, že budúcnosť jeho postu ohrozujú zjavné snahy o zneužitia systému reinkarnácie pre politické záujmy.