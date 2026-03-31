< sekcia Zahraničie
Dalajláma vyzval na ukončenie konfliktov na Blízkom východe
90-ročný laureát Nobelovej ceny za mier potvrdil, že podporuje posolstvo mieru, ktoré pápež Lev XIV. vyslovil na Kvetnú nedeľu.
Autor TASR
Naí Dillí 31. marca (TASR) - Exilový tibetský duchovný vodca dalajláma v utorok vyzval na mier a varoval, že násilie vedie iba k ďalšiemu konfliktu. Reagoval na pretrvávajúce boje na Blízkom východe a na Ukrajine, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„História nám opakovane ukazuje, že násilie plodí len ďalšie násilie a nikdy nie je trvalým základom mieru,“ uviedol dalajláma v liste zverejnenom v utorok.
„Trvalé vyriešenie konfliktov, vrátane tých, ktoré vidíme na Blízkom východe alebo medzi Ruskom a Ukrajinou, musí byť zakorenené v dialógu, diplomacii a vzájomnom rešpekte - a musí sa k nemu pristúpiť s porozumením, že na najhlbšej úrovni sme všetci bratia a sestry,“ pokračoval duchovný vodca.
„Naliehavo vyzývam a modlím sa, aby sa násilie a konflikty čoskoro skončili,“ vyhlásil.
Tento 90-ročný laureát Nobelovej ceny za mier potvrdil, že podporuje posolstvo mieru, ktoré pápež Lev XIV. vyslovil na Kvetnú nedeľu.
„Jeho výzva na zloženie zbraní a zrieknutie sa násilia vo mne hlboko rezonovala, pretože hovorí o samotnej podstate toho, čo učia všetky hlavné náboženstvá,“ poznamenal dalajláma.
„Či sa už pozrieme na kresťanstvo, budhizmus, islam, hinduizmus, judaizmus alebo akúkoľvek z veľkých duchovných tradícií sveta, posolstvo je v podstate rovnaké: láska, súcit, tolerancia a sebadisciplína... Násilie nemá v žiadnom z týchto učení skutočné miesto,“ dodal.
„História nám opakovane ukazuje, že násilie plodí len ďalšie násilie a nikdy nie je trvalým základom mieru,“ uviedol dalajláma v liste zverejnenom v utorok.
„Trvalé vyriešenie konfliktov, vrátane tých, ktoré vidíme na Blízkom východe alebo medzi Ruskom a Ukrajinou, musí byť zakorenené v dialógu, diplomacii a vzájomnom rešpekte - a musí sa k nemu pristúpiť s porozumením, že na najhlbšej úrovni sme všetci bratia a sestry,“ pokračoval duchovný vodca.
„Naliehavo vyzývam a modlím sa, aby sa násilie a konflikty čoskoro skončili,“ vyhlásil.
Tento 90-ročný laureát Nobelovej ceny za mier potvrdil, že podporuje posolstvo mieru, ktoré pápež Lev XIV. vyslovil na Kvetnú nedeľu.
„Jeho výzva na zloženie zbraní a zrieknutie sa násilia vo mne hlboko rezonovala, pretože hovorí o samotnej podstate toho, čo učia všetky hlavné náboženstvá,“ poznamenal dalajláma.
„Či sa už pozrieme na kresťanstvo, budhizmus, islam, hinduizmus, judaizmus alebo akúkoľvek z veľkých duchovných tradícií sveta, posolstvo je v podstate rovnaké: láska, súcit, tolerancia a sebadisciplína... Násilie nemá v žiadnom z týchto učení skutočné miesto,“ dodal.