Ďalší člen britskej vlády vlády mal pozitívny test

Londýn 4. júna (TASR) - Ďalší vplyvný člen britskej vlády mal pozitívny test na nový koronavírus - minister podnikania Alok Sharma. Choroba COVID-19 sa uňho prejavila v Dolnej snemovni britského parlamentu, informovala v stredu tlačová agentúra AP.



Sharma sa začal zle cítiť, keď mal prejav o návrhu zákona o riadení podniku a platobnej neschopnosti. Absolvoval preto test a potom odišiel domov do izolácie, uviedol jeho úrad.



Na COVID-19 ochorelo v marci a apríli niekoľko britských vysokopostavených predstaviteľov a ministrov - najvážnejšie to postihlo premiéra Borisa Johnsona, ktorý strávil tri noci na jednotke intenzívnej starostlivosti v londýnskej nemocnici.



V stredu bolo vidieť, ako si Sharma v parlamente utiera čelo. Bolo to deň po tom, čo zákonodarcovia schválili ukončenie systému hlasovania na diaľku, ktoré im umožňovalo počas prísneho obmedzenia pohybu pracovať z domu.



Vláda tvrdila, že členovia parlamentu by mali byť pre ľudí príkladom a vrátiť sa na pracovisko, keďže ostrovná krajina postupne uvoľňuje obmedzenia zavedené so zámerom zastaviť šírenie nového koronavírusu. Okolo rozsiahlej neogotickej budovy parlamentu platí nariadenie udržiavať odstup.