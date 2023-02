Ďalší kontingent maďarských policajtov pôjde strážiť srbské hranice

Budapešť 9. februára (TASR) - Na základe rakúsko-maďarsko-srbskej spolupráce vycestuje vo štvrtok do Srbska ďalšia tridsaťčlenná maďarská policajná jednotka. V spolupráci so srbskými partnerskými orgánmi sa bude mesiac podieľať na strážení hraníc v južnej časti krajiny. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Najlepším spôsobom, ako zastaviť masovú migráciu prichádzajúcu takzvanou balkánskou cestou, je posunúť ochranu čo najjužnejšie. Tým sa čiastočne odbremení maďarská polícia slúžiaca pri hraničných zábranách na maďarsko-srbskej hranici," povedal v stredu pri rozlúčke s kontingentom v kasárňach Pohotovostnej polície v Budapešti štátny tajomník ministerstva vnútra Bence Rétvári.



Podľa jeho slov maďarské orgány vlani zabránili 270.000 ilegálnym prechodom hraníc na južnej hranici. Je to viac ako dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom tento trend bude pokračovať aj v tomto roku.



Odchádzajúca skupina policajtov nahradí kolegov, ktorí nastúpili do služby pred mesiacom. V utorok do regiónu vycestovala aj ďalšia maďarská policajná jednotka, ktorá pomáha chrániť južnú hranicu Severného Macedónska, píše MTI.