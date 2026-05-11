Ďalší politický väzeň zomrel vo venezuelskej väzbe
Podľa organizácie Foro Penal tak počet úmrtí politických väzňov vo venezuelskej väzbe od roku 2014 dosiahol približne 20.
Autor TASR
Caracas 11. mája (TASR) - Ďalší politický väzeň zomrel vo väzbe venezuelskej polície, zadržiavali ho od februára, uviedla mimovládna organizácia Foro Penal. TASR informuje podľa správy od agentúry AFP.
Bývalý mestský poslanec Jose Manuel Garcia zomrel v nedeľu „počas zadržiavania v cele mestskej polície v meste Anaco“, uviedol koordinátor organizácie monitorujúcej práva väzňov. Garcia čelil obvineniam z podvodu a vydierania.
Jeho smrť prichádza len niekoľko dní po tom, čo venezuelské úrady vo štvrtok priznali úmrtie Victora Huga Quero Navasa, ku ktorému došlo vo väzbe pred deviatimi mesiacmi.
Podľa organizácie Foro Penal tak počet úmrtí politických väzňov vo venezuelskej väzbe od roku 2014 dosiahol približne 20.
