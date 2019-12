Ďalší postrelený bol prepustený z nemocnice v Ostrave

Ostrava 13. decembra (TASR) - Nevídanú vlnu solidarity vyvolal prípad utorkovej tragickej streľby v traumatologickej ambulancii v ostravskej fakultnej nemocnici, ktorá si vyžiadala sedem mŕtvych obetí. Na konto, ktoré nemocnica zriadila, prišlo do piatkového popoludnia 1,4 milióna českých korún (cca 54.860 eur). Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



"Už o 07.00 h bolo na účte 833.000 korún (32.642 eur), zbierku podporilo 1138 darcov, väčšinou išlo o jednotlivcov, ktorí poslali sumu do 2000 korún (78 eur). Do popoludnia potom prišlo ďalších 400.000 korún (15.675 eur) a suma sa neustále zvyšuje," uviedla hovorkyňa nemocnice Petra Petlachová.



Podľa nej v piatok z nemocnice prepustili druhého zo zranených hospitalizovaných ľudí, takže po streľbe už nie je hospitalizovaný ani jeden pacient. Tretia zranená vo štvrtok, žiaľ, zomrela, takže počet mŕtvych vrátane vraha Ctirada V., ktorý spáchal samovraždu, stúpol na osem.



Finančný príspevok postihnutým môže posielať široká verejnosť na účet až do konca marca 2020.



Polícia stále pracuje na vyšetrovaní prípadu a na objasnení motívu zločinu. Čaká tiež na výsledky súdnej pitvy.



Podľa špekulácií médií, založených aj na svedectve niektorých ľudí z okolia, trpel páchateľ utkvelou predstavou, že je smrteľne chorý a že lekári nerobia všetko pre jeho uzdravenie. Ctirad V. údajne až do tohtoročnej jesene žil normálnym spôsobom života a neboli s ním problémy, napísal portál Novinky.cz.



Polícia však motív dosiaľ nepotvrdila a policajná hovorkyňa Pavla Jiroušková upozornila, že najmenej do budúceho týždňa nemožno očakávať zverejnenie ďalších informácií.