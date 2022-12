Ďalší Putinov kritik vypadol z okna a zomrel, tentoraz v Indii

Naí Dillí/Moskva 27. decembra (TASR) - Ruský zákonodarca a multimilionár Pavel Antonov zomrel po páde z okna hotela v Indii, kde bol na dovolenke. Jeho smrť nasledovala len dva dni po záhadnej smrti jeho priateľa a straníckeho kolegu Vladimira Budanova v tom istom hoteli v meste Rájagadá v indickom štáte Urísa. Informácie priniesli v utorok indické aj britské médiá ako thehindu.com, NDTV či The Daily Telegraph.



O úmrtí Antonova – parlamentného poslanca z vládnej strany Jednotné Rusko, úspešného podnikateľa v potravinárskom priemysle, filantropa a kritika ruských útokov na Ukrajine – informovala aj ruská štátna tlačová agentúra TASS.



Jeden z najbohatších ruských poslancov Antonov bol na dovolenke v regióne Rájagadá v Uríse, kde oslavoval svoje 65. narodeniny. Podľa miestnej polície ho údajne našli mŕtveho, keď skočil z okna na treťom poschodí hotela.



Je to už druhý zákonodarca, ktorý zomrel v priebehu týždňa v tom istom hoteli.



Polícia uviedla, že úrady s povolením Antonovej rodiny už jeho telo v pondelok spopolnili. Antonova našli mŕtveho v nedeľu 25. decembra, dodala.



Antonovova smrť nasledovala dva dni po záhadnom úmrtí jeho straníckeho kolegu Budanova (61), ktorého tiež našli mŕtveho v uvedenom hoteli v meste Rájagadá.



Pozoruhodné je, že v hoteli sa na recepcii 21. decembra prihlásili ako hostia štyria ruskí turisti vrátane Antonova a Budanova. Prišli tam z návštevy turistickej atrakcie, mestečka Daringbádí v okrese Kandhmál v štáte Urísa.



Podľa polície jeden z týchto mužov, Budanov, ráno 22. decembra zomrel. Pitva ukázala, že ho postihol infarkt. Aj jeho už spopolnili. Jeho priateľ a kolega Antonov mal po jeho smrti depresiu a 25. decembra tiež zomrel.



Medzitým sprievodca ruských turistov Džíténdra Singh uviedol: "Naši ľudia sa ubytovali v hoteli v Rájagade. Jeden z nich, 61-ročný muž Vladimir B., sa začal zle cítiť. Keď sme nasledujúce ráno prišli do jeho izby, našli sme ho ležať v bezvedomí a zavolali sme políciu."