Ďalší summit USA s KĽDR sa uskutoční len v prípade vyhliadky na pokrok

Washington 16. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu oznámil, že prezident USA Donald Trump zorganizuje ďalší summit so severokórejským lídrom Kim Čong-unom len v prípade vyhliadky, že obe krajiny dosiahnu pokrok v súvislosti s dohodou z ich prvého stretnutia v Singapure z roku 2018. Informovala o tom agentúra Jonhap.



Pompeo odmietol možnosť, že by sa stretnutie Trumpa s Kim Čong-unom mohlo uskutočniť ešte pred americkými prezidentskými voľbami. Tie sa budú konať v novembri 2020.



Washington však s Pchjongjangom podľa šéfa americkej diplomacie komunikuje viac, než je verejne známe.



Kim Čong-un a Donald Trump sa prvýkrát stretli v Singapure pred dvoma rokmi s cieľom dohodnúť sa na postupnej úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova.



Rozhovory o jadrovom arzenáli Pchjongjangu však boli pozastavené, keď sa druhý summit oboch lídrov v Hanoji začiatkom roka 2019 skončil neúspechom.



Tretie a posledné stretnutie sa uskutočnilo v júni 2019 v demilitarizovanej zóne na medzikórejskej hranici.



Juhokórejský prezident Mun Če-in koncom júna tohto roka povedal, že Trump a Kim Čong-un by sa mali znova stretnúť ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA s cieľom obnoviť diplomatické rozhovory.