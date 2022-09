Ďalší útok džihádistov si v Mali vyžiadal desiatky civilných obetí

Bamako 9. septembra (TASR) - Po útoku džihádistov napojených na Islamský štát (IS), ktorého terčom bola dedina na severe Mali, prišli o život desiatky civilistov, uviedol pre agentúru AFP miestny predstaviteľ a vodca ozbrojenej skupiny.



Po útoku nasledovali intenzívne boje medzi znepriatelenými ozbrojenými skupinami. Zapojili sa do nich aj džihádisti, ktorí prisahali vernosť teroristickej sieti al-Káida.



Obec Talataye sa nachádza asi 150 kilometrov od mesta Gao a od začiatku malijského konfliktu v roku 2012 tam pravidelne dochádza k bojom. Dôvodom je jeho poloha na rozhraní oblastí vplyvu rôznych ozbrojených skupín.



Nemenovaný predstaviteľ vládnych úradov informoval, že k útoku IS došlo v utorok a zabitých pri ňom bolo viac ako 45 civilistov.



IS následne prevzal kontrolu nad obcou, ale predtým tam vypálil domy, trh a ďalšie miesta, spresnil vládny predstaviteľ, podľa ktorého úrady teraz znepokojuje humanitárna situácia v oblasti konfliktu, pretože ľudia tam "sú odkázaní sami na seba."



Vnútrozemské Mali, jedna z najchudobnejších krajín sveta, bojuje od roku 2012 so separatistickými a džihádistickými povstalcami. Toto džihádistami podnecované násilie vypuklo na severe Mali a následne sa rozšírilo do strednej časti krajiny a preniklo až do susedného Nigeru a Burkiny Faso.



V týchto troch krajinách zahynuli už tisíce civilistov, policajtov a vojakov a milióny ľudí utiekli zo svojich domovov.