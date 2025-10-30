Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ďalší útok USA na loď pašujúcu drogy si vyžiadal štyri obete

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Príspevok šéfa Pentagónu obsahoval aj 22-sekundové video, na ktorom je vidno loď na mori, ktorá je zasiahnutá a exploduje.

Autor TASR
Washington 30. októbra (TASR) - Americká armáda v stredu zasiahla ďalšiu loď v Tichom oceáne, ktorá podľa nej prevážala drogy, oznámil americký minister obrany Pete Hegseth. Pri útoku zahynuli štyria ľudia, píše TASR na základe agentúry AFP a Reuters.

„Táto loď, rovnako ako všetky ostatné, bola podľa našich spravodajských informácií zapojená do nelegálneho pašovania drog, plavila sa po známej trase pašovania drog a prevážala drogy,“ uviedol Hegseth na platforme X.

Útoky Spojených štátov na lode podozrivé z pašovania drog v medzinárodných vodách v Karibiku a Tichom oceáne si podľa AFP tak doposiaľ vyžiadali už najmenej 62 obetí.
