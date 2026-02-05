< sekcia Zahraničie
Ďalší výpadok v Nemecku: Mesto Stuttgart je bez elektriny
Policajná hovorkyňa uviedla, že príčina výpadku zatiaľ nie je známa.
Autor TASR
Berlín 5. februára (TASR) - Mesto Stuttgart v juhozápadnom Nemecku vo štvrtok postihol rozsiahly výpadok elektrickej energie, informovala tamojšia polícia. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Policajná hovorkyňa uviedla, že príčina výpadku zatiaľ nie je známa. Prevádzkovatelia elektrickej siete doposiaľ neboli schopní poskytnúť žiadne podrobnosti o tomto incidente.
Polícia potvrdila, že v meste nefungovali niektoré semafory, v dôsledku čoho musela nasadiť špeciálne hliadky na reguláciu dopravy. V mnohých kanceláriách došlo tiež k dočasnému prerušeniu internetových služieb.
Stuttgart má približne 600.000 obyvateľov. Je hlavným mestom spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko a dôležitým centrom verejných inštitúcií a veľkých spoločností, vysvetľuje DPA.
