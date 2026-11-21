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Ďalšia anglická dedina hlasuje o nezávislosti pre ubytovanie migrantov
Hlasovanie v Barnhame v grófstve Suffolk nadväzuje na podobné protestné referendum, ktoré sa v septembri konalo v dedine Piddington.
Autor TASR
Londýn 21. novembra (TASR) - V malej anglickej dedine Barnham sa v sobotu koná symbolické referendum o nezávislosti na protest proti vládnym plánom ubytovať stovky žiadateľov o azyl na bývalej neďalekej leteckej základni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Hlasovanie v Barnhame v grófstve Suffolk nadväzuje na podobné protestné referendum, ktoré sa v septembri konalo v dedine Piddington. V oboch prípadoch obyvatelia obcí protestujú proti vládnym plánom presunúť žiadateľov o azyl z hotelov do bývalých vojenských objektov.
„Problémom je samotný počet ľudí, ktorých tu plánujú ubytovať,“ povedala predsedníčka združenia obyvateľov Barnhamu Helen Becková. „Barnham je malá dedina. Ľudia, ktorých tu ubytujú, nebudú mať čo robiť a ani kam ísť,“ dodala.
Britská vláda plánuje využiť základňu neďaleko obce vo východnom Anglicku na ubytovanie 931 migrantov. V dedine pritom žije 584 ľudí.
Sobotňajšie hlasovanie zorganizovala obecná rada Barnhamu a nemá právnu záväznosť. Obyvatelia odpovedajú na otázku, či podporujú snahu o získanie štatútu korunnej dependencie (samosprávne územie patriace pod britskú korunu, ktoré však nie je súčasťou Spojeného kráľovstva, pozn. TASR), aký majú ostrovy Jersey, Guernsey a Man.
Predseda obecnej rady John Bauer uviedol, že takýto štatút by dedine umožnil „zachovať si vernosť korune“, no zároveň sa vymaniť spod právomocí britského ministerstva vnútra.
Obyvatelia Barnhamu aj Piddingtonu majú tiež obavy o bezpečnosť miestnych ľudí, najmä žien. „Povedali nám, že všetci (žiadatelia o azyl) sú muži. Nevieme odkiaľ pochádzajú, ani akú majú minulosť,“ uviedla Becková.
V septembrovom referende v Piddingtone hlasovalo 285 z celkového počtu 312 voličov za „usilovanie sa o samostatnosť“ obce. Britská vláda tam tiež plánuje v bývalom objekte ministerstva obrany neďaleko dediny ubytovať približne 1250 žiadateľov o azyl. Všetci to majú byť slobodní muži vo veku od 18 do 65 rokov.
Britská labouristická vláda, ktorá je pri moci od júla 2024, prisľúbila ukončiť využívanie hotelov na ubytovanie migrantov po vlne verejného pobúrenia. Plánuje, že do roku 2029 presunie všetkých žiadateľov o azyl do bývalých vojenských objektov. Túto politiku zdedila po predchádzajúcom konzervatívnom kabinete.
Hlasovanie v Barnhame v grófstve Suffolk nadväzuje na podobné protestné referendum, ktoré sa v septembri konalo v dedine Piddington. V oboch prípadoch obyvatelia obcí protestujú proti vládnym plánom presunúť žiadateľov o azyl z hotelov do bývalých vojenských objektov.
„Problémom je samotný počet ľudí, ktorých tu plánujú ubytovať,“ povedala predsedníčka združenia obyvateľov Barnhamu Helen Becková. „Barnham je malá dedina. Ľudia, ktorých tu ubytujú, nebudú mať čo robiť a ani kam ísť,“ dodala.
Britská vláda plánuje využiť základňu neďaleko obce vo východnom Anglicku na ubytovanie 931 migrantov. V dedine pritom žije 584 ľudí.
Sobotňajšie hlasovanie zorganizovala obecná rada Barnhamu a nemá právnu záväznosť. Obyvatelia odpovedajú na otázku, či podporujú snahu o získanie štatútu korunnej dependencie (samosprávne územie patriace pod britskú korunu, ktoré však nie je súčasťou Spojeného kráľovstva, pozn. TASR), aký majú ostrovy Jersey, Guernsey a Man.
Predseda obecnej rady John Bauer uviedol, že takýto štatút by dedine umožnil „zachovať si vernosť korune“, no zároveň sa vymaniť spod právomocí britského ministerstva vnútra.
Obyvatelia Barnhamu aj Piddingtonu majú tiež obavy o bezpečnosť miestnych ľudí, najmä žien. „Povedali nám, že všetci (žiadatelia o azyl) sú muži. Nevieme odkiaľ pochádzajú, ani akú majú minulosť,“ uviedla Becková.
V septembrovom referende v Piddingtone hlasovalo 285 z celkového počtu 312 voličov za „usilovanie sa o samostatnosť“ obce. Britská vláda tam tiež plánuje v bývalom objekte ministerstva obrany neďaleko dediny ubytovať približne 1250 žiadateľov o azyl. Všetci to majú byť slobodní muži vo veku od 18 do 65 rokov.
Britská labouristická vláda, ktorá je pri moci od júla 2024, prisľúbila ukončiť využívanie hotelov na ubytovanie migrantov po vlne verejného pobúrenia. Plánuje, že do roku 2029 presunie všetkých žiadateľov o azyl do bývalých vojenských objektov. Túto politiku zdedila po predchádzajúcom konzervatívnom kabinete.