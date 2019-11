Ďalšia fáza vyšetrovania Trumpa v Kongrese sa začne budúci týždeň

Washington 26. novembra (TASR) - Ďalšiu fázu vypočúvaní v rámci vyšetrovania amerického prezidenta Donalda Trumpa začne právny výbor Snemovne reprezentantov Kongresu USA 4. decembra, píše v utorok agentúra AFP.



Informoval o tom šéf právneho výboru, demokrat Jerry Nadler, s tým, že prvé vypočúvanie v rámci druhej fázy sa začne o 10.00 h miestneho času (16.00 h SEČ).



"Výbor sa teší na vašu účasť na vyšetrovaní obvinení, keď si výbor plní svoje ústavné povinnosti," uviedol Nadler v liste Trumpovi.



Účelom vypočúvaní v právnom výbore je podľa agentúry AP rozhodnúť, či má byť vypracovaná oficiálna obžaloba voči Trumpovi - a ak áno, čo by mala obsahovať.



Výbor americkej Snemovne reprezentantov pre tajné služby začal 13. novembra verejné vypočúvania v rámci vyšetrovania, ktoré môže viesť k impeachmentu (ústavnej obžalobe) voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriava na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.



Vyšetrovanie prebiehajúce v snemovni môže vyústiť do ústavnej žaloby proti Trumpovi a v takom prípade by sa Trump stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA, po Billovi Clintonovi v roku 1998 a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde majú republikáni väčšinu.