Ďalšie kolo nepriamych rokovaní medzi USA a Iránom bude v sobotu

Teherán/Washington 14. apríla (TASR) - Ďalšie kolo nepriamych rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o jadrovom programe Teheránu sa uskutoční v sobotu v Ríme. Pre agentúru AFP to v pondelok potvrdil holandský minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp a ďalšie dva diplomatické zdroje, informuje TASR.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí a vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff predošlú sobotu v Ománe absolvovali prvé rozhovory. Teherán a Washington ich následne označili za „konštruktívne“. Irán však odmieta zmenu formátu a naďalej trvá na „nepriamych“ rokovaniach s ománskym sprostredkovateľom.



Americký prezident Donald Trump novinárom v nedeľu na palube prezidentského lietadla povedal, že hovoril so svojimi poradcami o Iráne a v tejto otázke očakáva rýchle rozhodnutie. Bližšie podobnosti neposkytol.



Prvé rokovania sa uskutočnili niekoľko týždňov po tom, ako Trump poslal najvyššiemu iránskemu duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu list, v ktorom ho vyzval na jadrové rozhovory a zároveň varoval pred možnými vojenskými akciami, ak Irán odmietne.



Trump odstúpil od jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami v roku 2018, počas svojho prvého funkčného obdobia vo funkcii prezidenta USA.



Spojené štáty a Irán nemajú oficiálne diplomatické vzťahy už desaťročia, ich kontakt sa obnovil po opakovaných hrozbách vojenskou akciou zo strany USA aj Izraela. Teherán je oslabený rokmi sankcií a oslabením jeho spojencov, Hizballáhu v Libanone a Hamasu v Pásme Gazy zo strany Izraela. Práve preto má podľa AFP silný motív na rokovania.



Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v pondelok oznámil, že tento týždeň odcestuje do Teheránu, aby rokoval o spolupráci v oblasti jadrového programu tejto krajiny. Vyhlásil, že sú „naliehavo potrebné“ diplomatické riešenia. Podľa štátnych médií by sa návšteva mala uskutočniť vo štvrtok.