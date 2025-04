Ďalšie konzultácie medzi Ruskom a USA sa uskutočnia vo štvrtok

Moskva 8. apríla (TASR) - Druhé kolo konzultácií o normalizácii diplomatických vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom sa uskutoční vo štvrtok v Istanbule, potvrdil v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR sa odvoláva na správy agentúr DPA a Reuters.



Ruskú delegáciu by mal viesť nový veľvyslanec vo Washingtone Alexandr Darčiev, Sonata Coulterová by mala viesť delegáciu Spojených štátov, píše DPA. Obe delegácie budú tvoriť iba diplomati a rozhovory by sa mali zamerať výlučne na normalizáciu činnosti diplomatických misií oboch krajín.



Moskva aj Washington označili prvé kolo rokovaní 27. februára v Istanbule za užitočné. USA na stretnutí akceptovali Darčievovo vymenovanie za ruského veľvyslanca vo Washingtone.



Počas vlády bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa vzťahy medzi krajinami rapídne zhoršili a navzájom si v rámci odvetných opatrení vyhostili diplomatov a obmedzili prijímanie nových zamestnancov na svoje veľvyslanectvá.



Americký prezident Donald Trump sa od svojej januárovej inaugurácie usiluje o zlepšenie vzťahov s Moskvou a prezidentom Vladimirom Putinom.



Predstavitelia USA a Ruska sa stretli vo februári v saudskoarabskom hlavnom meste Rijád, aby diskutovali o ukončení vojny na Ukrajine.