Ďalšie nepokoje na Chrámovej hore si vyžiadali najmenej 12 zranených

Izraelskí policajti sa rozmiestňujú pred mešitou Al Aksá, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 29. apríla (TASR) - Najmenej 12 zranených si vyžiadali potýčky, ktoré vypukli v piatok ráno v areáli mešity al-Aksá na Chrámovej hore v Jeruzaleme medzi Palestínčanmi a izraelskými bezpečnostnými zložkami. Informovala o tom agentúra AFP.Podľa svedkov a reportérov agentúry AFP sa potýčky po ranných modlitbách zmiernili. Napätie v centre Starého mesta, ktoré je súčasťou východného Jeruzalema anektovaného Izraelom, však pretrváva.Dnešný deň je posledným piatkom moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Očakáva sa, že na modlitbách v komplexe mešity sa pri tejto príležitosti zúčastnia desaťtisíce veriacich.Izraelská polícia vo štvrtok oznámila, že v súvislosti s tým zvyšuje svoje nasadenie v Jeruzaleme o približne 3000 príslušníkov.Po jeruzalemskom Starom meste a hlavných cestách vedúcich k areálu Chrámovej hory boli rozmiestnené hliadky. Niektoré ulice v Starom meste a vo východnom Jeruzaleme sú pre dopravu uzavreté, informoval denník The Times of Israel (TOI).Potýčky podobné dnešnej sa v oblasti Chrámovej hory odohrávali počas celého apríla, keď svoje najvýznamnejšie cirkevné sviatky slávili židia, kresťania i moslimovia.Agentúra AP informovala, že najnovší incident vyvolali Palestínčania, keď v Starom meste začali hádzať kamene a zábavnú pyrotechniku smerom k izraelským bezpečnostným zložkám a Múru nárekov - najposvätnejšiemu miestu pre židovských veriacich -, ktorý sa nachádza pod Chrámovou horou.Izraelská polícia následne vstúpila na Chrámovú horu, aby týchto výtržníkov rozohnala.Izraelské úrady tvrdia, že násilnosti v Jeruzaleme rozpútava militantná skupina Hamas, ktorá vládne v palestínskom pásme Gazy. Izraelská polícia - v prípadoch ako bol dnešný - tvrdí, že bola nútená zasiahnuť v sebaobrane a aby zastavila násilie.Palestínčania však upozorňujú, že prítomnosť izraelskej polície na mieste a pravidelné návštevy rastúceho počtu židovských nacionalistov i veriacich židov v lokalite sú porušením desaťročí starých neformálnych dohôd, ktorými sa toto miesto riadi.Tieto návštevy boli zastavené minulý týždeň na posledných desať dní moslimského posvätného mesiaca ramadán, ktorý sa končí tento víkend.Posledný piatok ramadánu je medzi Palestínčanmi známy aj ako Deň Jeruzalema. Inicioval ho v roku 1979 vtedajší iránsky ajatolláh Chomejní ako vyjadrenie podpory Palestínčanom a na znak odporu proti sionizmu a Izraelu.V predvečer Dňa Jeruzalema sa Izraelu svojimi vyhrážkami pripomenulo ozbrojené krídlo teroristickej skupiny Islamský džihád, keď zverejnilo propagandistický klip so zábermi, ako bezpilotné lietadlo zhadzuje výbušninu na izraelský džíp. Tento incident sa odohral v septembri roku 2019 a Islamský džihád naznačil, že je pripravený podobný útok voči Izraelu zopakovať, napísali noviny TOI.