Ďalšie protesty proti ICE sú naplánované aj na sobotu
Demonštrácie sa konajú v reakcii na stredajší incident, kedy agent ICE smrteľne postrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú.
Autor TASR
Washington 10. januára (TASR) - Skupiny bojujúce za občianske slobody a hnutia pre práva prisťahovalcov zvolali na sobotu celonárodné protesty proti zastreleniu ženy agentom amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v meste Minneapolis. Podľa organizátorov je naplánovaných viac ako tisíc podujatí naprieč USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Demonštrácie sa konajú v reakcii na stredajší incident, kedy agent ICE smrteľne postrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú, ktorá sa svojím vozidlom údajne pokúsila vraziť do agentov ICE vykonávajúcich zásah v Minneapolise.
Podľa rodiny obete a miestnych aktivistov sa Goodová v stredu zúčastňovala na hliadkach, ktorých cieľom bolo monitorovať a zaznamenávať činnosti ICE. Predstavitelia administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa však ženu obvinili z „prenasledovania“ agentov úradu.
Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) aj Trump tvrdia, že daný agent konal v sebaobrane, a DHS ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu. Proti konaniu ICE sa však postavili viacerí predstavitelia mesta Minneapolis i štátu Minnesota.
Obyvatelia mesta sa na protest proti ICE zhromažďovali už od štvrtka. V piatok večer dav demonštrantov zorganizoval „hlučný protest“ pred hotelom, kde sa pravdepodobne ubytovali zamestnanci ICE. Dav sa rozptýlil po tom, ako na miesto vtrhli policajti a zhromaždenie vyhlásili za nezákonné, informovala televízia CNN.
Vyšetrovanie incidentu má pod kontrolou Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), a to aj napriek tomu, že pôvodne mal na tomto prípade pracovať spoločne s Úradom kriminálneho vyšetrovania (BCA) štátu Minnesota.
Napätie medzi federálnymi a štátnymi orgánmi vyostril vo štvrtok ďalší incident, kedy agent Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) postrelil dvoch ľudí v meste Portland v štáte Oregon. Rovnako ako v prípade z Minneapolisu, DHS osoby obvinilo zo snahy prejsť agentov úradu autom.
V piatok postrelené osoby DHS identifikovalo ako podozrivých členov gangu z Venezuely, ktorí sa nelegálne zdržiavali v USA, dodáva Reuters.
