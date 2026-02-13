< sekcia Zahraničie
Ďalšie rokovania Ruska, Ukrajiny a USA budú v Ženeve, oznámil Kremeľ
Moskva 13. februára (TASR) - Ďalšie kolo mierových rokovaní predstaviteľov Ruska, Ukrajiny a USA sa uskutoční 17. a 18. februára v švajčiarskej Ženeve, oznámil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ruskú delegáciu podľa neho povedie poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskij. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Predchádzajúce dve kola rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí. Kyjev a Moskva sa na druhom zo stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov vo formáte 157 za 157. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, okrem dohody na výmene však nezverejnili žiadne konkrétne výsledky.
O tom, že tretie kolo trojstranných rokovaní by sa mohlo konať na budúci týždeň, informoval už magazín Politico, ktorý sa odvolal na zdroj oboznámený s diplomatickými rokovaniami. Americká delegácia očakáva na tomto stretnutí pokrok smerom k urovnaniu vojnového konfliktu na Ukrajine rozpútaného Ruskom vo februári 2022.
Politico napísal, že USA dali Ukrajine jasne najavo, že nebudú súhlasiť s dohodou o bezpečnostných zárukách, kým Kyjev a Moskva nedosiahnu dohodu o ukončení konfliktu. Zdroje magazínu však tvrdia, že americký prezident Donald Trump sa nepokúša použiť bezpečnostné záruky ako páku proti Kyjevu.
Rusko na rozhovory do Abú Zabí vyslalo vysokopostavených vojenských predstaviteľov, ktorých viedol šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov. V Ženeve bude delegáciu Moskvy viesť Medinskij, ktorý Moskvu zastupoval aj na minuloročných rozhovoroch v Istanbule.
Rusko vojensky napadlo Ukrajinu vo februári 2022 a v súčasnosti okupuje asi pätinu jej územia. Moskva si nárokuje aj územie, ktoré nedokázala dobyť, predovšetkým v regióne Donbas. Kyjev túto požiadavku odmieta a varuje, že ústupky Rusko iba posilnia.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno oznámil, že USA chcú, aby sa vojna medzi Ruskom a Ukrajinou skončila do júna. Denník New York Times v piatok napísal, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíja intenzívny tlak na Kyjev, aby pristúpil na ústupky v prospech Moskvy.
