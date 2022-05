Ukrajinský minister Kuleba: Ďalšie ťažké zbrane sú už na ceste k nám

Kyjev 28. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v piatok oznámil, že sa telefonicky rozprával so svojím americkým kolegom Antonym Blinkenom, pričom hlavnou témou bolo poskytnutie ťažkých zbraní.



Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



"Ťažké zbrane boli najdôležitejším bodom našej agendy a ďalšie sú už na ceste k nám," napísal Kuleba na Twitteri.



"Ukrajina a Spojené štáty pracujú ruka v ruke na doručení našich potravinových exportov, a to napriek bezohľadnej blokáde Ruska," dodal Kuleba.



Šéf ukrajinskej diplomacie už predtým naliehavo žiadal západné krajiny o pomoc.



"Potrebujeme ťažké zbrane. Jediná oblasť, v ktorej je Rusko lepšie než my, je množstvo ťažkých zbraní, ktoré majú. Bez delostrelectva a salvových raketometov nebudeme schopní ich vytlačiť," uviedol.