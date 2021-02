Damask odsúdil útoky amerických síl na sýrskom území

Damask 26. februára (TASR) - Sýrska vláda v piatok ostro odsúdila americké letecké útoky na milície podporované Iránom, ktoré operujú na východe Sýrie. Informovala o tom agentúra AFP.



Sýria "rázne odsudzuje túto zbabelú americkú agresiu", ku ktorej došlo v provincii Dajr az-Zaur, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Damasku, ktoré citovala štátna tlačová agentúra SANA.



"Je to zlé znamenie, pokiaľ ide o politiku novej americkej administratívy, ktorá by sa mala riadiť medzinárodnými" normami, pokračoval sýrsky rezort diplomacie v reakcii na prvú vojenskú akciu, ktorú nariadila administratíva nového prezidenta USA Joea Bidena.



Pentagón o vojenskej operácii, ku ktorej došlo v noci na piatok, vyhlásil, že išlo o odplatu za raketový útok, pri ktorom 15. februára prišiel pri meste Irbíl o život americký zamestnanec firmy pracujúcej pre armádu USA a zranenia utrpel americký vojak.



Pentagón spresnil, že cieľom útokov boli pozície milícií Katáib Hizballáh (Brigáda Božej strany) a Katáib Sajjid aš-Šuhadá (Brigáda Sajjidových mučeníkov).



Americký rezort obrany označil danú operáciu za "primeranú vojenskú odpoveď", ktorá bola uskutočnená "spolu s diplomatickými krokmi" vrátane konzultácie s koaličnými partnermi.



Washington nepotvrdil žiadne obete, ale Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že pri americkom útoku zahynulo najmenej 17 proiránskych bojovníkov.



Organizácia ďalej tvrdí, že všetci mŕtvi boli z irackých štátom podporovaných Ľudových mobilizačných síl (Hašd Šaabí - PMF), ktoré zastrešujú množstvo malých milícií s väzbami na Irán.



K zodpovednosti za útok z 15. februára sa prihlásila málo známa šiitská militantná skupina Sarája Aulíja ad-Dám (Brigáda strážcov krvi).