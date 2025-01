Damask rokuje s Moskvou o základniach, ktoré Rusko využíva v Sýrii

Bejrút 22. januára (TASR) - Prechodná vláda v Damasku pokračuje s Ruskom v rokovaniach o ruských vojenských základniach v Sýrii. Podľa agentúry TASS to uviedol sýrsky minister obrany Murhaf abú Kasra, informuje TASR.



"Doteraz nie je jasné, ako bude vyzerať konečné riešenie. Od nášho vedenia sme v tejto súvislosti ešte nedostali pokyny," objasnil sýrsky minister v rozhovore pre televíziu al-Arabí.



Rusko má v Sýrii dve základne — námornú v Tartúse a leteckú Humajmím ležiacu neďaleko prístavného mesta Lázikíja.



Podľa britskej stanice BBC a nemeckej stanice Deutsche Welle sýrsky denník al-Watan s odvolaním sa na zdroj z colného úradu pritom 19. januára informoval, že dohoda o správe prístavu Tartús medzi sýrskymi úradmi a ruskou spoločnosťou Strojtransgaz bola zrušená. Dátum ukončenia zmluvy nie je uvedený.



Investičná zmluva týkajúca sa tohto prístavu bola uzatvorená v roku 2019 na obdobie 49 rokov. Na jej základe Moskva dostala právo spravovať prístav a mala do jeho modernizácie investovať vyše 500 miliónov dolárov.



Rusko využívalo prístav v Tartúse na vojenské účely už od čias Sovietskeho zväzu. V súčasnosti sa tam nachádza námorné logistické centrum - jediné ruské námorné zariadenie v Stredozemnom mori.



Koncom roka 2024, niekoľko dní pred zvrhnutím sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ruské lode prístav Tartús opustili. Neskôr ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Rusko by si chcelo ponechať svoje základne v Sýrii aj po zmene moci v tejto krajine.