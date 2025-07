Dan: NATO i EÚ potvrdzujú, že Rusko v Európe vykonáva kyberútoky

Bukurešť 21. júla (TASR) - Severoatlantická aliancia, Európska únia a aj Británia potvrdzujú, že Rusko vykonáva kybernetické útoky, manipuluje a šíri dezinformácie v európskych štátoch vrátane Rumunska, vyhlásil v pondelok tamojší prezident Nicušor Dan. Bukurešť musí podľa jeho slov zverejniť nové dôkazy týkajúce sa okolností anulovaných prezidentských volieb z novembra minulého roka, informuje TASR podľa správy agentúry Agerpres.



Opakované voľby hlavy štátu Rumunska sa konali tento rok v máji, a to pre rozhodnutie ústavného súdu zo 6. decembra, ktorý anuloval výsledky prvého kola z 24. novembra 2024 pre informácie tajných služieb o nelegálnom zasahovaní Ruska do volebnej kampane. Prekvapivo ho vyhral dovtedy málo známy kandidát Calin Georgescu, ktorého z volieb neskôr vylúčili.



Tajné služby údajne zistili, že predvolebnú kampaň narušilo Rusko prostredníctvom tisícov umelo vytvorených účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva toto obvinenie popiera. Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT) začalo po analýze odtajnených dokumentov vyšetrovanie Georgescovej kampane.



„Vyzývam tých, ktorí stále pochybujú o zasahovaní Ruska do prezidentských volieb v Rumunsku v novembri 2024, aby si prečítali nižšie uvedené vyhlásenia. Pokusy o zapojenie cudzích štátnych síl do rumunských volieb v predchádzajúcich mesiacoch po prvýkrát odsúdili v oficiálnych vyhláseniach NATO aj EÚ,“ uviedol.



V príspevku na sieti Facebook odkazoval napríklad na stanoviská Rady EÚ z 18. júla 2025, v ktorom odsudzuje hybridné a kybernetické Ruska vo viacerých európskych štátoch, či britskej vlády, ktorá v uplynulých dňoch uvalila sankcie „na tri jednotky ruskej tajnej služby GRU a jej 18 dôstojníkov zodpovedných za šírenie chaosu a neporiadku na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina“.



Toto vyhlásenie Londýna uviedol rumunský prezident ako príklad toho, že aj v prípade štátov, ktoré sú uznávané pre svoju spravodajskú činnosť, je dokazovanie takýchto zásahov zo zahraničia zdĺhavý proces.



„NATO, EÚ a Spojené kráľovstvo potvrdzujú, že Rusko vedie kybernetické útoky, manipuluje a šíri dezinformácie v európskych štátoch vrátane Rumunska, a to aj v rámci volebných kampaní. Je zrejmé, že keď rumunský štát objaví nové dôkazy, musí ich predložiť,“ napísal Dan na Facebooku s tým, že štát mal v prvom rade zabrániť tomu, čo sa stalo v novembri 2024.