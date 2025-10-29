< sekcia Zahraničie
Dan: Počet vojakov USA sa vráti na úroveň spred vojny na Ukrajine
Rumunský rezort obrany v stredu oznámil, že Spojené štáty plánujú zredukovať svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle NATO.
Autor TASR
Bukurešť 29. októbra (TASR) - Rumunský prezident Nicušor Dan v stredu vyhlásil, že zníženie amerických jednotiek dislokovaných v Rumunsku v podstate vráti americkú prítomnosť na úroveň spred vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Agerpres.
„Bezpečnosť Rumunska a východného krídla NATO nebude nijakým spôsobom oslabená. Strategické partnerstvo medzi Rumunskom a USA zostáva nezmenené. Strategická infraštruktúra vybudovaná spoločne na (vojenských základniach) Deveselu, Campia Turzii a Mihail Kogalniceanu bude naďalej plne funkčná, americké jednotky zostanú na týchto základniach a prevoz vojenského vybavenia bude pokračovať,“ napísal prezident Dan na sociálnej sieti X.
Dodal, že „schopnosť odstrašovania hrozieb na východnom krídle NATO je kompenzovaná podstatným zvýšením vojenského vybavenia a zvýšenou prítomnosťou európskych síl, v plnej koordinácií so Spojenými štátmi“.
Rumunský rezort obrany v stredu oznámil, že Spojené štáty plánujú zredukovať svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle NATO. Šéf rezortu Ionut Mosteanu neskôr naznačil, že by sa to mohlo dotknúť aj Slovenska.
Ministerstvo uviedlo, že toto rozhodnutie očakávalo a v krajine ostane naďalej nasadených približne 1000 amerických vojakov. „Rozhodnutie zohľadnilo skutočnosť, že NATO posilnilo svoju prítomnosť a činnosť na východnom krídle, čo Spojeným štátom umožňuje prispôsobiť svoju vojenskú pozíciu v regióne,“ dodal Mosteanu.
