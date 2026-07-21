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Dan: Pri pobreží Rumunska bola zasiahnutá loď smerujúca na Ukrajinu
Loď prevážala viac ako 3790 ton propánu z egyptskej Alexandrie do ukrajinského prístavu v meste Reni.
Autor TASR
Bukurešť 21. júla (TASR) - Loď plaviaca sa pod vlajkou africkej Libérie z Egypta na Ukrajinu bola v noci na utorok zasiahnutá pri pobreží Rumunska. Na sociálnych sieťach to oznámil rumunský prezident Nicušor Dan, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a Agerpres a denníka The Guardian.
„Minulú noc bola loď LPG Gas Lisbon, plaviaca sa pod libérijskou vlajkou, zasiahnutá mimo rumunských teritoriálnych vôd, približne 20 námorných míľ (37 kilometrov, pozn. TASR) od rumunského pobrežia,“ napísal Dan na sociálnej sieti X.
Úrady v súčasnosti vyšetrujú, kto tanker zasiahol. Dan však tvrdí, že incident bol „s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou nelegálnej agresívnej vojny Ruskej federácie proti Ukrajine“.
Loď prevážala viac ako 3790 ton propánu z egyptskej Alexandrie do ukrajinského prístavu v meste Reni. Po útoku na nej vznikol požiar a celú 17-člennú posádku museli evakuovať dve rumunské plavidlá. Traja členovia posádky potrebovali núdzovú zdravotnú starostlivosť.
Čierne more je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 častým dejiskom bojov medzi oboma stranami. Ruské i ukrajinské drony tento rok viackrát narušili vzdušné priestory a teritoriálne vody Rumunska aj ďalších európskych krajín.
„Minulú noc bola loď LPG Gas Lisbon, plaviaca sa pod libérijskou vlajkou, zasiahnutá mimo rumunských teritoriálnych vôd, približne 20 námorných míľ (37 kilometrov, pozn. TASR) od rumunského pobrežia,“ napísal Dan na sociálnej sieti X.
Úrady v súčasnosti vyšetrujú, kto tanker zasiahol. Dan však tvrdí, že incident bol „s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou nelegálnej agresívnej vojny Ruskej federácie proti Ukrajine“.
Loď prevážala viac ako 3790 ton propánu z egyptskej Alexandrie do ukrajinského prístavu v meste Reni. Po útoku na nej vznikol požiar a celú 17-člennú posádku museli evakuovať dve rumunské plavidlá. Traja členovia posádky potrebovali núdzovú zdravotnú starostlivosť.
Čierne more je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 častým dejiskom bojov medzi oboma stranami. Ruské i ukrajinské drony tento rok viackrát narušili vzdušné priestory a teritoriálne vody Rumunska aj ďalších európskych krajín.