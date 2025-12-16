< sekcia Zahraničie
Dan: Rusko ostane trvalou hrozbou aj v prípade mieru na Ukrajine
Autor TASR
Helsinki 16. decembra (TASR) - Rumunský prezident Nicušor Dan v utorok na summite východného krídla EÚ v Helsinkách vyhlásil, že Rusko ostane pre Európu trvalou hrozbou aj v prípade uzavretia mieru na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Agerpres.
„Dúfame v mier na Ukrajine, ale aj pokiaľ sa dosiahne, Rusko ostane trvalou hrozbou. Preto musíme byť pripravení,“ vyhlásil Dan na spoločnej tlačovej konferencii s lídrami Fínska, Švédska, Estónska, Lotyšska, Poľska, Bulharska a Litvy.
„Naše snahy vo vnútri EÚ musia dopĺňať tie v NATO,“ pokračoval Dan s tým, že podľa neho je tiež potrebné zachovať balans medzi severnými a južnými časťami východoeurópskeho regiónu.
Podľa rumunského prezidenta je rovnako nutné bojovať s dezinformáciami. „Dezinformácie sú najefektívnejší útok na naše demokracie a to ste videli aj v Rumunsku. Verím, že by sme sa mali viac snažiť v technologických oblastiach,“ dodal.
