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Dan: Slovensko ponúklo Rumunsku vybavenie proti dronom
Dan preto privítal rozhodnutie zaradiť drony medzi priority prebiehajúceho summitu.
Autor TASR
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Brusel 18. júna (TASR) - Rumunský prezident Nicušor Dan vo štvrtok pred zasadnutím Európskej rady oznámil, že po Spojených štátoch, Francúzsku, Taliansku a Španielsku sa Slovensko a Portugalsko stali ďalšími krajinami, ktoré Rumunsku ponúkli vybavenie proti dronom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Agerpres a portálu Euronews.
Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo koncom mája do strechy bytového domu v rumunskom meste Galati. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec.
Dan preto privítal rozhodnutie zaradiť drony medzi priority prebiehajúceho summitu. Novinárom povedal, že si táto otázka zaslúži značnú pozornosť. „Vďaka práci našich kolegov v Bruseli budú závery zahŕňať otázku dronov, ktoré sme mali na našom území, a následne posilnenie iniciatívy Eastern Flank Watch,“ dodal.
Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo koncom mája do strechy bytového domu v rumunskom meste Galati. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec.
Dan preto privítal rozhodnutie zaradiť drony medzi priority prebiehajúceho summitu. Novinárom povedal, že si táto otázka zaslúži značnú pozornosť. „Vďaka práci našich kolegov v Bruseli budú závery zahŕňať otázku dronov, ktoré sme mali na našom území, a následne posilnenie iniciatívy Eastern Flank Watch,“ dodal.