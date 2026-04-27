Dan: Útok vo Washingtone bol aj útokom na demokraciu
Úrady USA museli evakuovať Trumpa a ďalších vysokopostavených predstaviteľov v sobotu večer počas večere pre novinárov v hoteli vo Washingtone, keď útočil 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie.
Autor TASR
Bukurešť 26. apríla (TASR) - Rumunský prezident Nicušor Dan v nedeľu vyhlásil, že útok na večeri pre novinárov vo Washingtone nebol len prejavom agresie voči prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a jeho tímu, no aj úderom na demokraciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Agerpress.
„Rumunsko dnes pevne stojí pri Spojených štátoch... Uľavilo sa nám, že sú prezident, prvá dáma a aj všetci prítomní v poriadku. Rýchly zásah bezpečnostných zložiek ukazuje silu amerických inštitúcií,“ uviedol Dan na platforme X. Zdôraznil, že „politické násilie nemá v našich spoločnostiach miesto“, a americkému ľudu vyjadril plnú solidaritu.
Úrady USA museli rýchlo evakuovať Trumpa a ďalších vysokopostavených predstaviteľov v sobotu večer počas večere pre novinárov v hoteli vo Washingtone, keď útočil 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie. Zranil jedného z ochrankárov a ďalší ho spacifikovali a zadržali. Útočníka neskôr Trump opísal ako „chorého jedinca“.
„Rumunsko dnes pevne stojí pri Spojených štátoch... Uľavilo sa nám, že sú prezident, prvá dáma a aj všetci prítomní v poriadku. Rýchly zásah bezpečnostných zložiek ukazuje silu amerických inštitúcií,“ uviedol Dan na platforme X. Zdôraznil, že „politické násilie nemá v našich spoločnostiach miesto“, a americkému ľudu vyjadril plnú solidaritu.
Úrady USA museli rýchlo evakuovať Trumpa a ďalších vysokopostavených predstaviteľov v sobotu večer počas večere pre novinárov v hoteli vo Washingtone, keď útočil 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie. Zranil jedného z ochrankárov a ďalší ho spacifikovali a zadržali. Útočníka neskôr Trump opísal ako „chorého jedinca“.