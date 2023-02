Dáni protestovali proti plánu vlády zrušiť štátny sviatok

Kodaň 5. februára (TASR) - Desaťtisíce Dánov v nedeľu protestovali proti plánu vlády zrušiť jeden zo štátnych sviatkov. Toto opatrenie má Dánsku pomôcť financovať rozpočet na obranu v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Ako informovala agentúra AFP, protestujúci, ktorých počet polícia a organizátori odhadujú na 40-50.000, sa zhromaždili pred parlamentom v Kodani, pričom niesli transparenty s nápismi "Ruky preč od nášho voľna" a "Nie vojne".



AFP dodala, že demonštrantov z iných regiónov Dánska pozvážali do Kodane autobusmi - údajne asi sedemdesiatimi.



Centristická koalícia premiérky Mette Frederiksenovej prednedávnom predložila do parlamentu návrh na zrušenie jedného z jarných štátnych sviatkov, čo vyvolalo kritiku zo strany opozície, odborových zväzov, biskupov i ďalších poslancov.



Ide o sviatok známy ako Store Bededag (Veľký deň modlitieb), ktorý každoročne pripadá na štvrtý piatok po Veľkej noci. Vláda tvrdí, že za ušetrené peniaze plánuje zvýšiť výdavky Dánska na obranu.



Lizette Risgaardová, šéfka odborového zväzu FH, ktorý demonštráciu zorganizoval a ktorý má v krajine s 5,9 milióna obyvateľov asi 1,3 milióna členov, považuje návrh vlády na zrušenie sviatku za nespravodlivý.



Rozhodnutie vlády prinútiť Dánov pracovať deň navyše podľa odborov porušuje nedotknuteľné kolektívne zmluvy, ktoré vyjednali odbory a vláda.



"Keď si nabudúce v našom parlamente zmyslia, že potrebujeme ešte viac peňazí, vezmú nám ďalší sviatok alebo nedeľu," pýtala sa Risgaardová v rozhovore pre AFP.



Medzičasom kodanský dekan dánskej evanjelicko-luteránskej cirkvi Johannes Gregers Jensen vyjadril názor, že hlavným problémom v spore o sviatok je "princíp, ktorý je tu porušený".



Objasnil, že Dánsko má dlhú tradíciu, podľa ktorej o cirkevných záležitostiach "rozhodujú ľudia v cirkvi a vláda by do toho nemala zasahovať". "Oni to robia... a to je obrovský problém," dodal dekan cirkvi, ku ktorej sa hlási približne 73 percent Dánov.