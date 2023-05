Danilov: Putin si zaslúži "pochod" jeho padlých vojakov

Kyjev 9. mája (TASR) - Jediná prehliadka, akú si zaslúži ruský prezident Vladimir Putin, je "pochod" ruských vojakov, ktorí boli "bez cti a slávy" zabití na ukrajinskom území. V utorok to uviedol tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Olexij Danilov. Informuje o tom televízia Sky News.



"Mŕtvi ruskí okupanti, ktorí zomreli bez cti a slávy na Ukrajine, môžu celé hodiny pochodovať na ‘prehliadke na ’Červenom námestí’. Toto je jediná prehliadka, ktorú si zaslúži vrah ukrajinských detí Putin... a tiež jediná pravda, akú by mali Rusi vedieť o svojej krajine," napísal Danilov na Twitteri.



Putin v utorok pri príležitosti Dňa víťazstva slávnostne otvoril vojenskú prehliadku na Červenom námestí v Moskve.



Svoj krátky, približne desaťminútový prejav začal gratuláciou veliteľom "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine. Ďalej uviedol, že 9. máj, keď Sovietsky zväz zvíťazil nad fašistickým Nemeckom, je oslavou na počesť "starých otcov našich otcov", ktorí "bojovali za našu vlasť". Šéf Kremľa tiež povedal, že proti Rusku sa opäť vedie "skutočná vojna" a Západ podľa neho zabudol na víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v roku 1945.



Ukrajinský veľvyslanec v Británii Vadym Prystajko po prehliadke na Červenom námestí povedal, že "je mu ľúto Rusov", ktorí od Putina počúvajú "opakovanie lží a propagandy".



Prystajko v rozhovore pre Sky News uviedol, že ruský ľud bude musieť "skôr či neskôr" precitnúť a "vidieť realitu". Rusko podľa neho vedie kriminálnik. Konštatoval, že Putin mal na prehliadke po svojom boku menej zahraničných lídrov ako v minulosti. Zároveň vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že sa na tomto podujatí zúčastnil aj bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.



Dlho očakávaná ukrajinská protiofenzíva sa podľa Prystajka ešte nezačala, "keďže nie sme Rusi", a ukrajinské ozbrojené sily sa na ňu snažia pripraviť.



Ruskí vojaci podľa jeho slov už v očakávaní protiofenzívy utekajú z frontových línií. "Nebudeme im hovoriť, kedy a kde (zaútočíme), keďže máme tisíce kilometrov frontových línií... Je tu však niekoľko smerov, na ktoré už prišli — Krymský polostrov či krymský most sú zrejmými cieľmi našich vojakov," dodal.