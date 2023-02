Danilov: Ruská ofenzíva sa začala, ale nejde podľa plánov Moskvy

Kyjev/Londýn 12. februára (TASR) - Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v sobotu večer informoval, že ruské jednotky útočia na východnom fronte v piatich smeroch vrátane pokusu o postup smerom na mestá Kupiansk a Lyman.



V zvodke ukrajinského velenia, citovanej britskou stanicou BBC, sa uvádza, že ruská armáda sa sústreďuje na útočenie v smere na lokality Kupiansk, Lyman, Bachmut, Avdijivka a Novopavlivka. Posilňuje pritom svoju skupinu vojsk v oblasti Bachmutu a Lymana.



Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obran Olexij Danilov podľa BBC uviedol, že dlho očakávaná veľká ofenzíva ruskej armády sa síce "začala, ale nejde tak, ako by si (Rusi) želali".



"S veľkou ofenzívou, ako ju nazývajú, majú Rusi veľké problémy. My vidíme, čo naplánovali a (vidíme) aj to, že už začali - len o tom nehovoria," vyhlásil Danilov s tým, že ukrajinskí vojaci túto ofenzívu ruskej armády "veľmi rázne odrážajú".



"Ofenzíva, ktorú naplánovali, už postupne prebieha. Ale nie je to taká ofenzíva, s akou počítali," uviedol Danilov podľa BBC.



BBC pripomenula, že vo vojnových podmienkach nie je možné ihneď overovať vyhlásenia bojujúcich strán a spoľahlivé informácie o postupe ruskej ofenzívy sa objavujú len zriedka, a to tak na ruskej, ako aj na ukrajinskej strane.