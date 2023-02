Danilov: Rusko sa zameria na Charkov alebo Záporožie

Kyjev 8. februára (TASR) - Rusko zvyšuje počet útokov na východe Ukrajiny, pričom by sa čoskoro mohlo zamerať na Charkov alebo Záporožie, domnieva sa tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy televízie Sky News.



"Určite sa pokúsia o ofenzívu v smere na Charkov alebo na Záporožie," uviedol Danilov.



Charkovská oblasť bola v centre ukrajinského protiútoku koncom vlaňajška, keď sa Ukrajine podarilo naspäť dobyť vyše 500 obcí.



Ukrajinské ozbrojené sily pritom v utorkom oznámili, že na území administratívneho celku Charkovská oblasť bolo ostreľovaných vyše 30 obcí a mestečiek a v Záporožskej oblasti asi 20.



Mnohí vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia sa domnievajú, že Rusko sa v nasledujúcich týždňoch pokúsi podniknúť ďalší veľký útok – možno konkrétne okolo prvého výročia začiatku invázie, teda 24. februára. "Potrebujú niečo veľké, čo by ukázali svojmu ľudu – a majú aj veľkú túžbu spraviť do tohto dátumu niečo veľké," povedal Danilov.



Boje sa v súčasnosti už niekoľko mesiacov sústreďujú v okolí mesta Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Rusku sa darí jasne dosahovať pokrok pri obkľučovaní tohto mesta zo severu i z juhu, avšak Ukrajina trvá na tom, že jej armáda sa drží dobre.



Podľa ukrajinského vojenského analytika Olexija Heťmana sa Ukrajinci môžu Bachmutu stále vzdať. "Ak bude hroziť obkľúčenie, z Bachmutu sa stiahnu. Nemalo by zmysel stratiť viac ľudí. Bachmut nemá veľký strategický význam," uviedol Heťman.